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Россияне пошли в наступление под Угледаром, но были разбиты ВСУ

  • 2.11.2023, 14:25
Россияне пошли в наступление под Угледаром, но были разбиты ВСУ

Зеленский раскрыл подробности проваленного штурма оккупантов.

Российская оккупационная армия пыталась наступать в районе Угледара Донецкой области, однако Силы обороны Украины остановили противника и нанесли ему существенные потери в живой силе и технике. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 2 ноября.

Глава государства рассказал о проведении ежедневного селектора, на котором получил информацию о ситуации на фронте.

«Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых», - написал Зеленский в Telegram.

Между тем, украинские защитники продолжают оборонные действия в Авдеевке, где отражают атаки войск РФ. Кроме того, бойцы ВСУ проводят наступательные операции на юге страны.

«Были отчеты Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники и отчеты разысканий по ситуации на фронте, на международной арене и в состоянии врага», - добавил президент Украины.

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