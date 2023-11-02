Россияне пошли в наступление под Угледаром, но были разбиты ВСУ
- 2.11.2023, 14:25
Зеленский раскрыл подробности проваленного штурма оккупантов.
Российская оккупационная армия пыталась наступать в районе Угледара Донецкой области, однако Силы обороны Украины остановили противника и нанесли ему существенные потери в живой силе и технике. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 2 ноября.
Глава государства рассказал о проведении ежедневного селектора, на котором получил информацию о ситуации на фронте.
«Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых», - написал Зеленский в Telegram.
Между тем, украинские защитники продолжают оборонные действия в Авдеевке, где отражают атаки войск РФ. Кроме того, бойцы ВСУ проводят наступательные операции на юге страны.
«Были отчеты Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники и отчеты разысканий по ситуации на фронте, на международной арене и в состоянии врага», - добавил президент Украины.