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СМИ: Белорусы устроили бунт и беспорядки у литовского погранперехода

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  • 2.11.2023, 14:39
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СМИ: Белорусы устроили бунт и беспорядки у литовского погранперехода

Белорусские водители решили установить другой порядок очереди.

Белорусы устроили бунт и беспорядки у литовского погранперехода. Об этом с ссылкой на очевидца сообщило литовское издание 15min.lt.

По его словам, на подъезде у литовскому пограничному переходу беларусы попытались заставить литовских водителей ждать в общей очереди, хотя там применяется совершенно другой порядок.

Мужчина также сообщил, что белорусы вели себя агрессивно. По его словам, они повредили литовскую машину, а успокоили их только не сразу прибывшие полицейские.

Литовец рассказал, что сами белорусы взяли на себя регулирование очередей и решили, какие машины пропускать, а какие — нет.

«Стояли три литовских автомобиля, которые были заблокированы, а сами белорусы просто лежали под колесами. Если начинали ехать, ложились на капот. Пугали, что вот-вот спустят шины и разобьют машину. Угрожали ударить по лицу и так далее», — рассказал очевидец.

«Они думают, что есть какая-то общая очередь, но очереди отдельные. Есть пост, который проверяет литовские автомобили, а есть — беларусские», — уточнил очевидец.

По словам литовца, взбунтовавшиеся белорусы пытались заставить литовские машины встать в самый конец очереди, где стояли только белорусские машины.

«И были литовцы, которые на это не соглашались. И многих из них заблокировали», – пожаловался мужчина.

В итоге литовцы не вытерпели выходок иностранцев и пожаловались пограничникам. Там официальные лица разъяснили, что литовцы должны проехать без очереди, потому что существует отдельная очередь, в которой проверяют только литовские автомобили. Однако пограничники заявили, что на дороге до КПП они не регулируют движение, и этим должна заниматься полиция.

Мужчина рассказал, что литовцы пытались проехать в Беларусь для посещения кладбища, как делает уже не первый год он и его знакомые. Но с таким столкнулся впервые.

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