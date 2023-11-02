Путина достали из холодильника

Путина достали из холодильника3
- Игорь Эйдман
- 2.11.2023, 14:42
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В Кремле проходит шоу «Живые мертвецы».
Первый объявленный кандидат в президенты России Борис Надеждин (от Гражданской инициативы) заявил:
«Я для режима не опасен: я старый, больной человек».
Борису Борисовичу очень хочется, чтобы его зарегистрировали, поэтому он сразу пытается продемонстрировать, что соответствует требованиям администрации президента к кандидатам на выборах в 2024 году.
Эти требования просты и безвариантны. Кандидат должен быть:
1. безопасным для режима;
2. больным;
3. старым.
То есть таким, чтобы на его фоне Путин смотрелся не жалким стариком, а бодрячком-здоровячком.
Следующим под руки на сцену выведут старика-Зюганова, дальше Явлинского, может быть Миронова. А почему бы не вспомнить, например, про Николая Рыжкова. Вот идеальный спаринг-партнер, по сравнению с ним Путин сможет выглядеть юным комсомольцем.
Видимо, сотрудники АП будут вывозить кандидатов в президенты в креслах-каталках по очереди на сцену, а потом сбрасывать без чувств в полный избирателями зрительный зал. В конце представления останется один Путин: хорошо сохранившийся, свежий и крепкий... прямо из холодильника.
Игорь Эйдман, t.me