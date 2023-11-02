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Путина достали из холодильника

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  • Игорь Эйдман
  • 2.11.2023, 14:42
  • 10,126
Путина достали из холодильника
Игорь Эйдман

В Кремле проходит шоу «Живые мертвецы».

Первый объявленный кандидат в президенты России Борис Надеждин (от Гражданской инициативы) заявил:

«Я для режима не опасен: я старый, больной человек».

Борису Борисовичу очень хочется, чтобы его зарегистрировали, поэтому он сразу пытается продемонстрировать, что соответствует требованиям администрации президента к кандидатам на выборах в 2024 году.

Эти требования просты и безвариантны. Кандидат должен быть:

1. безопасным для режима;

2. больным;

3. старым.

То есть таким, чтобы на его фоне Путин смотрелся не жалким стариком, а бодрячком-здоровячком.

Следующим под руки на сцену выведут старика-Зюганова, дальше Явлинского, может быть Миронова. А почему бы не вспомнить, например, про Николая Рыжкова. Вот идеальный спаринг-партнер, по сравнению с ним Путин сможет выглядеть юным комсомольцем.

Видимо, сотрудники АП будут вывозить кандидатов в президенты в креслах-каталках по очереди на сцену, а потом сбрасывать без чувств в полный избирателями зрительный зал. В конце представления останется один Путин: хорошо сохранившийся, свежий и крепкий... прямо из холодильника.

Игорь Эйдман, t.me

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