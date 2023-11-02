Гражданин Луков 1 Андрей Серафимов, Илья Давлятчин, «Новая газета. Европа»

2.11.2023, 15:10

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Россия превратилась в страну клана Патрушевых.

Уже четверть века на вершине российского государства находится Николай Платонович Патрушев. Его семья — единственная, чьи представители есть и в Совбезе, и в правительстве. Государство как может защищает Патрушева и его сына — министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Их фамилии даже удалили из государственных баз. Проект «Можем объяснить» и «Новая газета Европа» узнали псевдоним Патрушева-старшего, который используют для обозначения секретного чиновника. А заодно выяснили подробности биографий его детей, друзья которых богатели одновременно с ними.

Семейное политбюро

Среди политических семей, близких к Владимиру Путину, семья Патрушевых остается одной из самых влиятельных. Николай Патрушев — отец семейства и секретарь Совета Безопасности РФ. Прокремлевские технологи (например, Евгений Минченко, уже многие годы работающий с властью) называют Патрушева и руководство Совбеза «ближним кругом» Владимира Путина: это неформальная группа, которая во всём поддерживает российского диктатора, и которым он продолжает доверять. Патрушев-старший на заседании Совбеза 21 февраля 2022 года поддержал признание так называемых «ДНР» и «ЛНР», после чего началась полномасштабная война с Украиной. В своей речи в тот день он повторял все тезисы за Путиным: цель США — развалить РФ, а признание «ДНР» и «ЛНР» — необходимо.

Николай Петров, руководитель Центра политико-географических исследований, в разговоре с «Новой-Европа» отмечает, что эта семья может быть «не такой уж влиятельной», поскольку Патрушев-старший «скорее озвучивает идеи старой консервативной части спецслужб», чем создает их.

— Влиятельность Патрушева — это влиятельность человека, контролирующего важный канал связи Путина с окружающим миром, выстраивающего общую рамку [картины мира для президента], — говорит Петров.

Журналисты The New York Times писали, что в ноябре 2021-го, в ходе встречи с директором ЦРУ перед вторжением в Украину, Патрушев настаивал, что РФ может напасть и победить Украину. «Мы можем это сделать [напасть и победить]. Мы вернулись», — говорил Патрушев директору ЦРУ; так утверждают журналисты, ссылаясь на рассказ американского посла Джона Салливана, который был свидетелем выступления Патрушева. Михаил Комин, политолог и приглашенный исследователь Европейского совета по международным делам, отмечает, что Патрушев-старший «довольно давно» демонстрирует схожие с Путиным воззрения по главным вопросам для президента. Комин отмечает, что Патрушев считается «одним из самых радикальных и консервативных» членов Совбеза.

В стране Патрушевых

Личное расположение президента трансформируется в финансовую выгоду для семьи Патрушевых. Владимир Патрушев, племянник Николая Платоновича, с 2014 года возглавляет концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор», который занимается производством мин и торпед, обращал внимание «Проект» еще в 2018 году. Журналисты сообщали, что Николай Патрушев активно участвовал в финансовом конфликте Владимира Патрушева при поглощении концерна. Со ссылкой на источники издание утверждало, что Патрушев-старший «лично вынимал указ из папки» в которой находились документы на подписание президента. После начала войны с сайта «Гидроприбора» во вкладке «Руководство» пропала информация о Владимире Патрушеве. Сведения о руководстве были удалены с сайта концерна в период с 10 июля по 28 сентября 2022 года, следует из доступных архивов страницы. На сайте «Союза машиностроителей» Владимир Патрушев всё еще значится как глава концерна.

Племяннику секретаря Совбеза есть что скрывать. В нашем распоряжении оказалась информация из ЗИЦ (Зонального информационного центра) МВД по республике Марий Эл. В соответствии с ней, полный тезка Владимира Патрушева в 1994 году был осужден по редкой статье 144, ч.2 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с использованием служебного положения). Увы, данных о наказании нет. Но информация о судимости племянника Патрушева подтверждается другими базами, оказавшимися в публичном доступе, — например, базой коллекторов. Там указано, что Патрушев во время расследования уголовного дела был под подпиской о невыезде.

Семейство Патрушевых уже более 15 лет представлено в еще одной компании приближенных Путина — в «Роснефти» Игоря Сечина.

В 2006 году младшему сыну Николая Платоновича Андрею Патрушеву было 24 года, и уже тогда он был назначен советником руководителя нефтяной компании.

Андрей, как и Николай Патрушев, оказался под санкциями США: Патрушев-младший попал в санкционные списки еще в день вторжения в Украину. Это, впрочем, не помешало его государственной карьере: уже в июле 2022-го Андрей Патрушев продолжил осваивать Арктику, один из самых ресурсоемких регионов России. Компания Андрея Патрушева может стать генеральным подрядчиком в морской геологоразведке для «Газпрома» и «Новатэк».

Самым известным представителем клана Патрушевых, помимо самого Николая Платоновича, является его старший сын — Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ. Дмитрий Николаевич всё еще не находится под санкциями США и остается одним из самых богатых членов российского правительства. Российские политтехнологи, провластные каналы в Telegram и даже западные журналисты называли Дмитрия Патрушева возможным преемником Путина. Однако один из политтехнологов на условиях анонимности сообщает «Новой-Европа», что преемничество выглядит маловероятным. Собеседник сомневается, что действующая структура власти сохранится с уходом Путина, отмечая, что после этого «преемники могут кинуться в бега». Эксперт отмечает, Патрушев-министр «на хорошем счету» у представителей сельскохозяйственного сектора: всё дело в больших деньгах, которые вкладываются в развитие сельского хозяйства. Николай Петров отмечает, что Дмитрий Патрушев вряд ли «сам по себе что-то представляет» и с уходом главы семейства с политической арены фигура старшего сына «затеряется».

Слухи о том, что преемником станет Дмитрий Патрушев, — часть политологических «гонок преемников, которые, конечно, к реальности никакого отношения не имеют», соглашается Михаил Комин. Причина в том, что глава Минсельхоза «слишком очевидно», то есть через своего отца, связан с одной из группировок российской элиты.

— Если даже с Путиным что-то случится, а с Николаем Платоновичем [Патрушевым] не случится ничего, и он будет участвовать в том, как распределяется власть без Путина, то ни один другой крупный игрок, вроде Ротенбергов, Ковальчуков, Тимченко или силовиков, не согласится, чтобы президентом даже с урезанными полномочиями был Дмитрий Патрушев, — рассуждает Комин в разговоре с «Новой-Европа». Он считает, что подобные слухи о преемниках распространяются скорее в качестве информационной «атаки» на Николая Патрушева, который якобы решил сделать своего сына президентом.

Патрушев становится Луковым

Год вторжения России в Украину стал рекордным по числу утечек информации в стране-агрессоре.

По данным исследования InfoWatch, компрометации подверглись 667 млн записей в государственных и корпоративных базах данных, а общее количество утечек персональных данных в РФ за 2022 год выросло в 2,6 раза.

Слитые в сеть сведения включают в себя имена, адреса, телефоны, электронные почты, даты рождения, паспортные данные и другую информацию. Хакеры публиковали информацию о клиентах Wildberries, СДЭК, «Гемотест».

С удивительной частотностью в открытый доступ «уплывают» и данные Федеральной налоговой службы. Ранее в интернете была размещена информация о зарплатах россиян за 2018 и 2020 годы; аутентичность обеих баз неоднократно подтверждалась журналистами-расследователями. Но ни в одной из этих утечек нет фамилии секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. И не потому, что он — бессребреник, работающий бесплатно. Просто все силы отечественной бюрократии брошены на то, чтобы спрятать его данные.

Как выяснил «Можем объяснить», в базе ФНС Патрушев скрыт под псевдонимом — Луков Евгений Фёдорович. Дата его рождения, номера паспорта и ИНН полностью совпадают с данными секретаря российского Совбеза. ИНН — один на всю жизнь, не меняется даже в случае полной смены прочих персональных данных.

По данным ФНС за 2018-й, «Луков» получает зарплату в Управлении делами президента РФ. В том году она составила в общей сложности 5,8 млн рублей (всего в 2018-м Патрушев заработал 33,7 млн). Других цифр по «Лукову» нет даже в утечках налоговиков. Возможно, Патрушеву создали еще одно альтер-эго. И это будет совсем неудивительно, ведь ради близкого к Путину чиновника в госреестрах творятся настоящие чудеса.

Нехорошая квартира из «Белого дома»

В распоряжении «Можем объяснить» есть данные обо всех жильцах знаменитого дома №12 по улице Рочдельской в Москве, неподалеку от Краснопресненской набережной. В народе он получил название «Белый дом» — не только благодаря цвету, но и из-за проживающего там контингента, а также близости к Дому правительства.

Как следует из выписок ЕГРН, квартирами в этом здании владеют Герман Греф, Валерий Зорькин, Борис Грызлов, Дмитрий Козак и даже Михаил Касьянов, находящийся в оппозиции путинскому режиму.

Нет выписки только на одну квартиру — №4, площадью более 250 м2. Росреестр просто не находит такого объекта.

Разумеется, квартира никуда не исчезла, просто чиновники спрятали это жилье. Согласно другим утечкам (ГИБДД и московской недвижимости), жилплощадью владеет не кто иной, как Николай Патрушев. По данным «МО», эту квартиру чиновник получил совершенно бесплатно еще в 2004 году.

Как выяснили «Можем объяснить» и «Новая-Европа», сейчас в «Белом доме» проживает Андрей Патрушев — младший сын секретаря Совбеза. Это следует из утечки данных о клиентах клиники «Гемотест». Этот же адрес указан в базе судебных приставов, которые в феврале 2022 года открыли против Патрушева-младшего исполнительное производство на 1886 рублей. Наконец, по этому же адресу Андрей регистрировал свой мотоцикл Harley-Davidson, следует из базы ГИБДД. Площадь квартиры составляет 257 м2. Квадратный метр в этом доме Управделами президента оценивается в среднем в 500 тысяч рублей, а значит, жилье Патрушевых может стоить 128,5 млн рублей.

Один из бывших соседей Патрушева, Михаил Касьянов, ответил на вопрос «Новой-Европа» о своем знакомстве с секретарем Совбеза: «Я покинул Россию в феврале 2022 года. С влиятельными российскими бизнесменами и чиновниками я не контактирую более 15 лет».

Что скрывает старший сын «Лукова»

Федеральная налоговая служба не в первый раз скрывает данные российских чиновников и их родственников в своем реестре. Об этом стало известно в 2019 году. Тогда хакеры взломали сайт одного IT-подрядчика российских властей, разработавшего систему «Налог-3», которая позволяет в ручном режиме менять сведения о людях, находящихся под государственной защитой.

Из базы ФНС ранее пропадали фамилии Игоря Сечина (его переименовали в Сергея Терентьева), а также сына замглавы ФСБ Сергея Королёва — Бориса, и сына Игоря Сечина — Ивана. По данным журналиста Андрея Захарова, «цензуре» подвергся и сын Николая Патрушева. База данных Rupep утверждает, что речь идет о младшем сыне — Андрее Патрушеве. Его якобы переименовали в Алексея Голубева.

При этом в последних утечках из ФНС нет имени не только Патрушева-старшего, но и его старшего сына — министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Его доходы отсутствуют как в довольно известной базе ФНС за 2020 год, так и в новой — за 2021-й, имеющейся в распоряжении проекта «Можем объяснить» (вскоре мы расскажем о доходах российских топ-чиновников в отдельной публикации). Зато заработок Патрушева нашелся в утечке доходов за 2018 год. И теперь становится понятно, почему российские власти решили скрыть данные главы Минсельхоза в базе Федеральной налоговой службы.

Согласно официальным декларациям, Патрушев-младший является одним из самых богатых членов российского правительства. В 2021 году его доход составил 121 млн рублей. А в 2018-м достигал и вовсе 184 млн. Благодаря утечке из ФНС мы можем рассказать, из чего сложилась эта сумма, которую обычный россиянин не в силах заработать за десятки лет жизни.

Треть от этой суммы, 41 млн рублей, Патрушев-младший заработал в АО «Россельхозбанк», где он в тот момент занимал должность председателя правления. 100% акций этого банка принадлежат государству, а значит, его руководители должны отчитываться о своих доходах. Но, согласно сведениям базы «Декларатор», Патрушев публично отчитался всего один раз — в 2013 году. После чего перестал публиковать декларации. Сейчас вкладка «Сведения о доходах» вообще отсутствует на сайте «Россельхозбанка», она сохранилась лишь на старой версии сайта — с данными за тот же 2013-й.

33 млн рублей Патрушев-младший в 2018 году заработал в негосударственном пенсионном фонде «Газфонд Пенсионные накопления». Еще 9,5 млн рублей он получил в страховой компании «РСХБ-Страхование».

Всего каких-то 20 лет назад ничто не предвещало таких заработков Патрушева-младшего. Тогда он, следует из еще одной утечки данных из ФНС, работал в Дипломатической академии МИД РФ, и его доход составлял всего 21 тысяч 840 рублей в год. Но влияние его отца, «отличившегося» во время терактов 1999 года, росло. А с ним рос и доход сына. В 2003 году он заработал больше 1 млн рублей в Банке внешней торговли («Внешторгбанк», в будущем — ВТБ, его возглавляет близкий соратник президента РФ Андрей Костин).

Его друзья — почти князья

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев пошел в папу, и тоже не забыл своих друзей — их благосостояние росло параллельно с ним. Так, например, один из одноклассников Патрушева-младшего — Андрей Алешков — построил в Москве на Ходынском поле жилой комплекс «Прайм-Тайм». В феврале 2016 года кредит на его строительство в размере 1,89 млрд рублей выдал «Россельхозбанк», который тогда еще возглавлял его друг детства Дима Патрушев. Кредит был выдан фирме «Атлантик», где Алешков контролировал 75% через свое ООО «Инвест». На момент выдачи кредита «Атлантик» не реализовал ни одного проекта.

Участок, на котором «Атлантик» построил жилой комплекс, раньше принадлежал государственному ОАО «Материально-техническое снабжение гражданской авиации “Авиатехснаб”».Основным активом «Авиатехснаба» называли земли у метро «Аэропорт». Летом 2015 года эту компанию продали на торгах за 986 млн рублей структурам группы «Мортон». Но к строительству «Мортон» не приступил, и «Авиатехснаб» выкупил «Атлантик».

В феврале 2016 года «Атлантик» арендовал участок площадью 1,8 га у «Авиатехснаба». За несколько дней до этого последний заключил с «Россельхозбанком» кредитный договор под залог участка. Летом 2017 года «Атлантик», будучи единственным акционером «Авиатехснаба», перевел участки на свой баланс, получив права и обязательства по кредитному договору. «Авиатехснаб» был ликвидирован.

Алешков и Патрушев — до сих пор очень близкие друзья, рассказали «Можем объяснить» знакомые бизнесмена. В нашем распоряжении также оказалась школьная фотография, на которой запечатлены эти двое.

Другой одноклассник Дмитрия Патрушева — Ярослав Воронцов — сын преподавателя петербургского педагогического университета им. Герцена и депутата Законодательного собрания Петербурга от КПРФ пятого созыва Алексея Воронцова. Ярослав Воронцов некоторое время работал учителем в родной школе, потом прошел путь от аспиранта до доцента и кандидата экономических наук в университете отца. Кроме того, он с 2009 года возглавлял местную администрацию петербургского муниципального округа «Посадский».

Скорее всего, он так и остался бы одним из городских мундепов и однажды бы стал депутатом ЗакСа, но помогла дружба с Патрушевым. В 2018 году Ярослава Воронцова назначили первым проректором Аграрного университета имени Тимирязева. Это случилось вскоре после того, как Дмитрий Патрушев стал министром сельского хозяйства, а именно его ведомству подчиняется Тимирязевка. В Москве, правда, Воронцов не задержался и в 2020 году перешел на работу проректором в более скромный Санкт-Петербургский аграрный университет.

Еще одна пропавшая квартира

Вернемся к младшему сыну Николая Патрушева — 42-летнему Андрею, который живет в правительственной квартире на Рочдельской улице. Несмотря на «звездную» семью, о 42-летнем мужчине известно довольно мало. Профильные сайты указывают, что Патрушев-младший учился вместе с сыном другого известного российского чиновника — экс-премьер-министра Михаила Фрадкова (а именно — с Павлом, ныне он — первый зам Управделами президента РФ). В 2006 году, то есть всего в 24 года, он занял пост советника председателя совета директоров «Роснефти». Без какого-либо опыта (до этого он работал лишь в ФСБ). А уже через 7 месяцев получил Орден Почета — видимо, за выдающиеся достижения в главной нефтяной компании страны. По данным «Коммерсанта», достижения Патрушева-младшего состояли в том, что он «неформально курировал работу информационного департамента компании и давал советы господину Сечину по тому же кругу вопросов».

Утекшие базы Росреестра свидетельствуют, что Патрушев-младший также проживал в 218-метровой квартире на Мосфильмовской улице Москвы. Там находится известный ЖК «Воробьёвы горы». И известен он прежде всего своими жителями. Как сообщал еженедельник «Собеседник», 220-метровой жилплощадью там владела супруга главы Чечни Медни Кадырова. По данным «МО» и «Новой-Европа», квартирой в этом же доме владела и дочь министра обороны — Юлия Шойгу. И квартира Шойгу, и жилье Кадыровых спокойно находятся онлайн-сервисом Росреестра. А вот квартира Патрушева под номером 49 — отсутствует. Росреестр просто удалил ее — как и жилье на Рочдельской (даже несмотря на то, что по новым российским законам фамилий владельцев в принципе нет в выписках). Причем кадастровый номер по этому адресу Росреестр определяет, но затем выдает ошибку. Квартиры похожей площади продаются в этом ЖК за 145 млн рублей.

Зато в утекших базах есть данные о доходах Патрушева-младшего. И зарабатывает он довольно неплохо. В 2018 году Андрей трудился в Газпромбанке, где его доход составил 19,8 млн рублей, следует из данных ФНС. Через год он стал соучредителем фирмы «Транстелесофт», занимающейся разработкой и внедрением высокотехнологичных решений для промышленности, к примеру, бортовых систем безопасности и информационно-сервисных систем для подвижного состава и городского транспорта. Согласно данным ФНС за 2020 год, доход Патрушева в этой компании составил 2,7 млн рублей.

Андрей Серафимов, Илья Давлятчин, «Новая газета. Европа»

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