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«Здание относительно новое, а все стены и потолки в больших трещинах»

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  • 2.11.2023, 15:36
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«Здание относительно новое, а все стены и потолки в больших трещинах»

Минчанка сходила поплавать в бассейн в Брилевичах.

В 2017 году в Брилевичах случилась настоящая радость: на улице Каролинской открылся бассейн. Новое здание, две большие чаши, хороший график работы и невысокая цена за посещение — придраться вообще не было к чему. Бассейн быстро стал сверхпопулярным: детские абонементы разметали за считаные минуты, поэтому родители заранее выстраивались в очередь под дверями. Этим летом бассейн отметил шестой день рождения. Меж тем посетители начали замечать, что со зданием происходит что-то странное.

Ольга не является большой поклонницей плавания, в бассейн девушка заглянула в октябре скорее случайно: решила разнообразить будний день. Однако, когда минчанка попала в раздевалку, ей стало тревожно, пишет onliner.by.

— Здание относительно новое, но при этом практически все стены и потолки в раздевалке покрыты трещинами. Большими трещинами. Это не мелочь, на которую можно не обратить внимания.

Причем, насколько мне удалось узнать у сотрудников бассейна, отделка начала трескаться совсем недавно, раньше все было в порядке. По их же словам, в мужской раздевалке ситуация еще хуже.

Я переживаю за безопасность: в бассейне занимаются не только взрослые, но и дети. Как бы им на голову не прилетел кусок штукатурки с потолка, — обеспокоена минчанка.

Фотографии из раздевалки и вправду впечатляют: «рвет» не только штукатурку, но даже керамическую плитку. В то же время видно, что на некоторые трещины были установлены маяки, которые подскажут, увеличиваются ли те.

Руководство бассейна так комментирует все происходящее:

— Бассейн «Дружба» был введен в эксплуатацию в 2017 году. Заказчиком строительства выступал УКС Мингорисполкома, генподрядчиком — Стройтрест №1, проектной организацией — «Минскпроект». В настоящий момент заказчиком проводится обследование здания бассейна. По его результатам будет выдано техническое заключение о причинах возникновения трещин, способах их устранения и времени проведения ремонтных работ.

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