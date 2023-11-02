Белорусы предложили ликвидировать ЖКХ

Белорусы предложили ликвидировать ЖКХ3
- 2.11.2023, 15:46
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Хотят перейти на товарищества собственников.
В редакцию сайта Charter97.org написала минчанка Наталья, проживающая в микрорайоне Серебрянка:
- Наша эпопея в микрорайоне Серебрянка тянется уже более полугода. После ремонта кровли жильцов девятого и восьмого этажей, начало во время ливней заливать, благо, на лестничной площадке, а не в квартирах.
Когда потоки достигли наконец седьмого этажа, ЖКХ встревожилось, и предложило жителям косметический ремонт. Нет, не ремонт крыши, чтобы остановить подтеки, они предложили нам просто покрасить стены там, где краска поднялась. Кому такой ремонт нужен? Ответ - только коммунальному хозяйству!
Жильцам нашего подъезда начислили за ремонт по 860 рублей с квартиры, после накинули еще по 100. Крышу ремонтировать никто и не собирался. Когда же мы целым подъездом отказались от их услуг и покрасили стены сами на всех этажах, то заплатили с квартиры по 50 рублей.
Дело на этом не закончилось. Минчанка рассказала, что на днях на подъезде появилась новая записка от ЖКХ:
- В связи с тем, что мы отказались от их услуг, то должны за свой счет обновить детские площадки у дома. Я-то только «за», и предложила всем подъездам отказаться отчислять деньги на капитальный ремонт, а зачислять их на отдельный счет, чтобы потом мы сами могли их тратить на наши нужды с адекватными расценками и нормальным ремонтом.
А то отчисления платим огромные, а как ремонтировать, так за свой счет. Деньги же наши, наверное, пойдут на очередную резиденцию. Усатому же все мало. Ведь на наш вопрос, когда в нашем доме будет ремонт в связи с тем, что течет крыша, руководство ЖЭС ответило, что на сегодня они ремонтируют дома 70-80-х годов. Это значит, что наш дом как минимум 10 или даже и 20 лет будет ждать своей очереди.
Мне кажется, что давно пора ликвидировать жилищно-коммунальные хозяйства и перейти на товарищества собственников. Ведь сам же у себя деньги воровать не будешь. Как показывает практика, дома, имеющие такую форму обслуживания, выглядят гораздо лучше.
Наталья считает, что сегодня с нас требуют за собственный счет восстановить детские площадки, завтра улицу и ее дорожное покрытие, а послезавтра и на микрорайон попросят. Ему же тоже нужен «косметический ремонт».
- До 2020-го года люди питали иллюзию, что нарушаются права только общественных активистов. Сегодня же мы видим, что законы не действуют абсолютно в каждой отрасли. Ведь «не до законов». Ведь нужно установить еще один золотой унитаз и душ.
Надеюсь, уже близко то время, когда белорусы гарантируют усатому соответствующие «ашчушчэнія». Тогда и до своего унитаза может не добежать!», - уверена белоруска.