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Минский завод начал проводить необычные экскурсии «с дегустацией»

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  • 2.11.2023, 16:03
Минский завод начал проводить необычные экскурсии «с дегустацией»

Записываться нужно заранее.

Минский завод игристых вин начал водить экскурсии по своим цехам. Посетители смогут увидеть весь процесс создания напитков и семь раз попробовать.

Поход по заводу охватит практически все этапы производства. Группа посетит виноматериальный цех и отдел шампанизации. Увидеть можно и процесс розлива и оформления готового продукта, пишет Tochka.by.

В это время экскурсовод расскажет о процессах отборки винограда и ферментации. Организаторы пообещали раскрыть секрет, «как добавляется та таинственная искра, которая делает игристое вино по-настоящему неповторимым».

Самый интересный этап — дегустация — пройдет сразу после экскурсии. Группе предлагают попробовать семь видов продукции завода по 30 мл.

Как попасть

Завод предлагает два вида экскурсий. Вариант без дегустации займет полтора часа и обойдется в 20 рублей. Полноценное посещение на два часа стоит 35 рублей.

Предприятие будет проводить две группы (от пяти до 15 человек) за неделю — по четвергам и пятницам в 14:00.

Бронирование осуществляется только по телефону. Оплатить нужно за два дня до экскурсии.

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