Минский завод начал проводить необычные экскурсии «с дегустацией»1
- 2.11.2023, 16:03
Записываться нужно заранее.
Минский завод игристых вин начал водить экскурсии по своим цехам. Посетители смогут увидеть весь процесс создания напитков и семь раз попробовать.
Поход по заводу охватит практически все этапы производства. Группа посетит виноматериальный цех и отдел шампанизации. Увидеть можно и процесс розлива и оформления готового продукта, пишет Tochka.by.
В это время экскурсовод расскажет о процессах отборки винограда и ферментации. Организаторы пообещали раскрыть секрет, «как добавляется та таинственная искра, которая делает игристое вино по-настоящему неповторимым».
Самый интересный этап — дегустация — пройдет сразу после экскурсии. Группе предлагают попробовать семь видов продукции завода по 30 мл.
Как попасть
Завод предлагает два вида экскурсий. Вариант без дегустации займет полтора часа и обойдется в 20 рублей. Полноценное посещение на два часа стоит 35 рублей.
Предприятие будет проводить две группы (от пяти до 15 человек) за неделю — по четвергам и пятницам в 14:00.
Бронирование осуществляется только по телефону. Оплатить нужно за два дня до экскурсии.