Кишка тонка 4 Альфред Кох

2.11.2023, 16:30

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Альфред Кох

Позиционная война отнюдь не обязательно работает на пользу России.

Прошел один год и двести сорок девять дней войны. Карты ISW никаких изменений за прошедшие сутки не фиксируют. Нигде. Ни в Авдеевке, ни на юге, ни на востоке. Ни под Бахмутом, на на левом берегу Днепра, ни на Купянском направлении…

И это значит, что военкоры и официальные спикеры с обеих сторон, рассказывая о своих успехах, выдают желаемое за действительное. Позиционная война – она такая… Много крови, много трупов, огня и взрывов – и никакого продвижения. С таким же успехом можно было просто сидеть в окопах и пить пиво. Целее бы были. Впрочем, до этой логики мы еще не доросли… Или, наоборот, переросли? Поди – знай…

The Economist опубликовал большую статью Главкома ВСУ Валерия Залужного, в которой он описывает текущий этап войны и дает оценку ее перспектив. В статье он откровенно рассказывает о том, что нужно украинской армии для того, чтобы переломить ход войны в свою пользу.

Я не буду останавливаться на сугубо военных аспектах его статьи. Я ничего не понимаю в РЭБ и контрбатарейной борьбе, в минировании-разминировании и прочих прибамбасах. Остановлюсь лишь на том, что мне, как дилетанту, показалось важным.

Первое. Залужный считает, что война приобрела позиционный характер и это скорее на руку России, чем Украине. Поэтому нужно предпринять усилия, чтобы превратить войну из позиционной в маневренную. Только тогда он видит шансы на победу.

Второе. Главком ВСУ признает, что Россия, по объективным причинам, имеет больший мобилизационный потенциал, чем Украина и поэтому последней необходимо «расширить категорию граждан, которые могут быть призваны». Кроме этого, он говорит, что «...в украинском законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от выполнения своих обязанностей».

Я еще раз дико извиняюсь, но хочу вставить свои три копейки. Не знаю как это выглядит с точки зрения военной науки, но то, что я вижу заставляет меня согласиться со вторым (глупо спорить с очевидными вещами), но поспорить в первым.

Мне кажется, что позиционная война отнюдь не обязательно работает на пользу России. Все зависит от того, кто пытается наступать, а кто в этой позиционной войне обороняется.

Оставим в стороне Харьковское наступление. Теперь уже все очевиднее, что это была просто невероятная удача ВСУ, когда украинским военным удалось «подловить» противника, совершенно не ожидавшего наступления там, где оно случилось. Надеяться на такую же удачу снова было бы не очень разумно.

Но во всех остальных путинских «жестах доброй воли» его ретирады были следствием его же бездумного наступления. Они не были вызваны каким-то ярко выраженными инициативами ВСУ с прорывами фронтов, окружениями противника, котлами и прочими особенностями маневренной войны.

Нет! Просто российская армия наступала, наступала, а ВСУ, находясь в глухой обороне, ее долбили, долбили… Долбили, долбили… И додолбили до того, что у путинских генералов кончились и солдаты, и снаряды, и техника. И россияне обнаружили себя с голой жопой в шаге от полного физического уничтожения. И в раздумье постояв на завоеванных рубежах какое-то время, повернули обратно.

Так было и под Киевом, и под Сумами, и под Черниговом, так было и на правом берегу Днепра. И даже на острове Змеином было тоже именно так. И чем такая позиционная война плоха? Вопрос лишь в том, как вынудить Путина все время пытаться наступать. Но, возможно, это не такая уж сложная задача.

Ведь это сам Путин одержим идеей привести в соответствие реальность со своей сказочной конституцией. Ведь это он гонит своих солдатиков на убой ради выхода на административные границы Донецкой и прочих, лишь частично захваченных им областей Украины. И пока он не вышел на них, он будет пытаться наступать.

Вот, например, кто его вынуждает сейчас наступать на Купянском направлении и в районе Авдеевки? Никто. Он сам рвется. Вопреки здравому смыслу и не смотря на огромные потери. Ну так и милости просим. Зачем ему мешать?

Но верно ведь и обратное! Самые большие проблемы у ВСУ возникли именно тогда, когда они сами попробовали наступать на юге.

Именно тогда и начались огромные потери, а с ними и снижение боевого духа и энтузиазма не только армии, но и всего народа.

И уж коль стало теперь общим местов проводить параллели с Первой мировой войной, то нельзя забывать, что Германия именно так ее и проиграла: наступала, наступала, а потом, бац – и, фактически, капитулировала…

И долго потом недоумевали простые немецкие солдаты: как же так? Ни одного вражеского солдата на немецкой земле не было. Никто нас не разгромил, не победил, не окружил, не взял в плен… Наоборот: это мы стояли в ста километрах от Парижа… И вдруг такой конфуз… Что вы говорите? Стало некому и нечем воевать? Вот же как оно бывает… Надорвались значит… Иссякли… Кишка оказалась тонка воевать против почти всего мира …

Как же так случилось-то? Не иначе это кто-то в тылу нас предал! Это был удар в спину воюющей армии! Именно! Так все и было! Это евреи нас предали! Вот кто виноват в том, что мы проиграли войну! (Что потом произошло в Германии все знают).

И то, что сейчас в России расцветает «низовой антисемитизм» – это верный признак именно такого же состояния общества, что и в Германии в конце Первой мировой войны. Физическая и моральная усталость людей бросает их на поиски виноватых в том, что с ними случилось. И то, что первым взорвался Дагестан – неудивительно: при очень низком уровне жизни в этой республике, она один из лидеров по количеству убитых солдат в этой войне.

И уж коль мы перешли к теме евреев, то поговорим и о том, что происходит на ближнем Востоке. Израильские военные сегодня сообщили, что «прорвали первую линию обороны ХАМАС». Я не очень понимаю, что это означает, и о каких линиях обороны идет речь. Но раз прорвали, то и хорошо.

Я только желаю, чтобы поскорее все закончилось и чтобы как можно меньше мирных жителей и в Газе и в Израиле погибло. Я надеюсь, что после уничтожения ХАМАС мир на Ближнем Востоке станет, наконец, возможен.

Заканчивая сегодняшний пост, я хочу процитировать Путина. Два дня назад, на заседании Совбеза РФ он заявил: «...Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чём не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя. Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, – конечно, и кулаки сжимаются, и слёзы наворачиваются на глазах. По-другому не скажешь.»

Есть ли предел путинского лицемерия? Даже по сообщению хамасовского минздрава количество жертв среди мирного населения – восемь тысяч человек. И то это цифра скорее всего завышена. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это мало. Но это все же не «сотни тысяч»!

Сотни тысяч были убил Путиным в Мариуполе! И продолжают гибнуть по всей Украине. От его ракет, бомб и беспилотников. От его пьяной солдатни, как давеча в Волновахе. И вот тут у него ничего не сжимается и не наворачивается. Этого попросту нет в его мире. Потому что его мир устроен очень просто: в нем есть только то, что ему выгодно. А то, что ему не нравится – того нет…

Я сначала было возмутился: но как же он не понимает, что с такого рода заявлениями он выглядит даже не чудовищный лжец, а как плохо информированный дурачок, которого его собственное окружение водит за нос.

А потом я понял: все, что говорит Путин ориентировано исключительно на внутрироссийскую аудиторию. Ему совершенно наплевать, что мы о нем думаем. Он зомбирует россиян. И он им говорит исходя из того, что у большинства из них не вызывает отторжения.

Россияне, в основной своей массе, не знают (точнее – не хотят знать) про Мариуполь, а про Бучу им объяснили, что это все вранье и подстава. И воюет Россия в Украине бережно, с хирургической точностью, используя лишь высокоточное оружие и поражая исключительно военные объекты. А как же иначе? Ведь украинцы – братский народ, и уничтожать там нужно лишь нацистов-бандеровцев.

И чтобы быть в мире со своей совестью россияне предпочитают этому верить.

Потому, что иначе как? Нет, если поверить западным «голосам», или послушать своих украинских родственников, тогда хоть вешайся. Поэтому проще поверить Путину и не париться. И именно этой публике Путин и объясняет про «зверства израильской военщины» от которой у него «слезы наворачиваются».

Разрыв в понимании окружающего мира между нами и россиянами стремительно растет и скоро перепрыгнуть эту пропасть станет уже невозможно… Пройдут годы, прежде чем снова можно будет говорить с ними на одном языке. Но все равно когда-то их нужно будет возвращать обратно в человечество, И чем быстрее это начнется, тем легче это будет сделать.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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