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«Взглянув на афишу можно подумать, что это какой-то тамбовский театр, а не минский»

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  • 2.11.2023, 16:27
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«Взглянув на афишу можно подумать, что это какой-то тамбовский театр, а не минский»

Минчанин жестко прошелся по ТЮЗ.

В редакцию сайта Charter97.org написал минчанин Виктор:

— Когда-то, еще до 2020-го года, мы часто водили нашу дочь в столичный театр юного зрителя (ТЮЗ). Там показывали много интересных спектаклей, в большинстве своем — белорусскоязычных. Вместе с нашей Яниной мы с восторгом смотрели постановки, среди них — «Кошкин дом», «Пиноккио», «Веселый Роджер» и другие.

Но все кардинально изменилось год назад. После таинственной смерти министра иностранных дел Владимира Макея, власти решили «утешить» вдову покойного, назначив ее директором театра. Вера Полякова сразу же заявила, что будет ставить в подчиненном ей учреждении русскоязычные спектакли.

Товарищ Вера с энтузиазмом взялась за дело, за год практически вытеснив из репертуара постановки на языке белорусской нации. Теперь, взглянув на афишу, можно подумать, что это какой-то тамбовский театр, а не минский.

Но неукротимой начальнице этого мало! В очередном российском спектакле она и сама играет главную роль, и себя даже поместила на афишу. Раньше о таких говорили: «от скромности не умрет».

Мы, естественно, в оскверненный бывший ТЮЗ уже не ходим. Откуда же берутся зрители, можно спросить. Ответ мы получили недавно. Классный руководитель дочери прислала в Viber сообщение, что на днях в театре, где сейчас верховодит мадам Вера, показ спектакля под названием «Опасная сказка». Очень просит выкупить два билета…

Очень символичное название, кстати. Много лет глава лукашистского МИД Владимир Макей рассказывал сказки всем о «многовекторности», «либерализации», «миролюбии» режима и так далее. Но оказалось, что это все сказки, и довольно опасные как для белорусов, так и для наших соседей.

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