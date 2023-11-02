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«К черту приличия, перебиваем бесцеремонно»

  • 2.11.2023, 16:42
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«К черту приличия, перебиваем бесцеремонно»

Белорус рассказал, как учит польский через мобильное приложение.

Изучение иностранных языков становится все менее академичным. Этому способствует и нехватка времени, и обилие соответствующих онлайн-сервисов. Одним из таких воспользовался Илья (имя изменено). Он живет в Белостоке и изучает польский язык. Онлайн он разговаривает с полькой, которая осваивает русский. Он исправляет ее ошибки, а она — его. Эффективен ли такой способ обучения, Илья рассказал MOST.

Илья признается, что сначала рассматривал традиционные способы подтянуть польский: хотел брать уроки. Но репетиторы берут по 100 злотых в час, а это для молодого человека довольно дорого. Поэтому он решил договориться не с педагогом, а просто с носителем языка — студентом, например, — который за 30-40 злотых в час будет разговаривать с ним, исправлять его ошибки и объяснять трудности на самом обыденном уровне. Дело оставалось за малым — найти такого студента.

— Я подумал, в интернете явно есть такие предложения. Загуглил. И нашел приложение Tandem. Оно построено по тому же принципу, сервис находит людей, которые могут быть полезны друг другу. Один изучает язык, носителем которого является другой. И наоборот. Немного напоминает сервис онлайн-знакомств: в профиле указываешь интересы. Только главная информация анкеты нестандартная: нужно указать, носителем какого языка являешься и какой изучаешь.

В приложении Илья зарегистрировался чуть больше месяца назад и сразу написал нескольким полякам. Кто-то ответил, кто-то проигнорировал, но в итоге общение завязалось только с одной девушкой.

— Она студентка, учится в Германии и стажируется на предприятии, которое производит аккумуляторы. Она изучает сразу несколько языков и уверена, что еще и русский в ее резюме даст больше возможностей в карьере.

«Она не исправляла мои ошибки, да и я не решался ее перебить»

Сейчас молодые люди разговаривают не менее одного раза в неделю, но стараются созваниваться чаще. На одном занятии говорят по-русски, на другом — по-польски. Темы согласуют заранее. Это дает возможность немного подготовиться.

— Мы можем обсудить менталитет или национальную кухню. Говорим о том, как на какое-то явление смотрят в разных странах.

Илья признается, что поначалу ему было интересно поговорить с новой собеседницей, но большого прогресса в польском не было.

— Мы с самого начала сделали ошибку: не условились, как будем помогать друг другу именно в языке. Просто увлеклись общением. В результате она не исправляла мои ошибки, да и я не решался ее перебить. Толку не было. Потом мы ввели правило: к черту приличия, перебиваем бесцеремонно. Как только ошибка — сразу исправляем. Стало намного полезнее.

Для Ильи такие созвоны — приятный коммуникативный опыт и языковая практика. А теоретические знания у него были довольно глубокими и до того, как он зарегистрировался в приложении.

— В плане спряжений или падежей я для себя новой информации не получил. Но читал отзывы людей, для которых приложение стало и заменой классическому образованию. У моей собеседницы тоже явный прогресс. Бывает, сначала ей трудно, а к концу беседы даже нет нужды ее исправлять.

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