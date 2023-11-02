Офицер ВСУ: Россияне попали в пропагандистскую ловушку 1 2.11.2023, 16:48

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Кремль стал заложником своих обещаний.

Россия попала в Украине в одну большую ловушку и не может никак из нее выбраться. Дав россиянам завышенные обещания посредством собственной пропаганды, теперь Москва не может выполнить и достигнуть поставленных целей в Украине.

Об этом в своем Telegram-канале пишет майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

«Для российской власти сами города, такие как Бахмут или Авдеевка, важны только по политическим причинам. Они сами стали заложниками пропаганды и обещаний. Одно дело – не получилось Киев взять. Они это еще не смогли объяснить. Тактические перегруппировки и т. д. Но отступить пришлось из Херсона и Харьковщины. Они были остановлены в Запорожском направлении. Каждый такой эпизод нужно объяснять, что-то придумывать.

Даже учитывая промытые мозги отбитого населения РФ, делать это их властям все труднее», - пишет он. С Донецкой и Луганской областями все еще сложнее: Москва неоднократно ставила задачу своим войскам выйти на границы обеих областей, и им ничего все равно не удается. Кремлю трудно объяснить, почему не получается не только что-нибудь взять, но и приходится постоянно отступать. «Это политически пропагандистская ловушка, которую они сами себе поставили, поэтому постоянно вынуждены показывать хоть какой-то результат.

Именно поэтому они и дальше не будут жалеть ни снарядов и техники, ни жизней десятков тысяч своих солдат ради наступления на Авдеевку и другие украинские города», - добавил Жорин.

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