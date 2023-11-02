В Лиде произошел пожар в торгово-развлекательном центре 2 2.11.2023, 16:57

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Пожар начался с крыши.

Сегодня днем в Лиде произошел пожар в торгово-развлекательном центре. Очевидцы вызвали спасателей на место в 12:51.

Оказалось, что на улице Качана в районном центре загорелся утеплитель на крыше здания. Затем огонь перекинулся на утеплитель стен. Пожар начался во время ремонтных работ.

«Выяснилось, что при проведении ремонтных работ на кровле произошло загорание утеплителя. Монтажники попытались справиться с возгоранием самостоятельно при помощи огнетушителей», – рассказали в МЧС.

Пожарные быстро ликвидировали огонь. Повреждены утеплитель и наружная отделка стен. Эвакуировать посетителей центра не потребовалось.

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