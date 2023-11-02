«Лукашенко упал в бездонную яму» 2 2.11.2023, 17:13

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Белорусы высмеяли международные связи режима.

Вчера Беларусь посетила делегация зимбабвийских вооруженных сил. Они наведались и в Военную академию.

Читатели сайта Charter97.org с юмором отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые комментарии:

«Срочников посадили тупо пялиться в компьютеры и запретили их трогать руками, а то не дай Бог что-то сломается или зависнет. Рабочие места выглядят крайне убого».

«Лукашенко упал в бездонную яму».

«Это прорыв!».

«Таракан выбрал сторону и тянет за собой и народ».

«Трепещи, Запад».

«Демонстрируют, что якобы не изгои, но как же это смешно выглядит».

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