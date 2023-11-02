закрыть
2 ноября 2023, четверг, 17:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко упал в бездонную яму»

2
  • 2.11.2023, 17:13
  • 3,988
«Лукашенко упал в бездонную яму»

Белорусы высмеяли международные связи режима.

Вчера Беларусь посетила делегация зимбабвийских вооруженных сил. Они наведались и в Военную академию.

Читатели сайта Charter97.org с юмором отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые комментарии:

«Срочников посадили тупо пялиться в компьютеры и запретили их трогать руками, а то не дай Бог что-то сломается или зависнет. Рабочие места выглядят крайне убого».

«Лукашенко упал в бездонную яму».

«Это прорыв!».

«Таракан выбрал сторону и тянет за собой и народ».

«Трепещи, Запад».

«Демонстрируют, что якобы не изгои, но как же это смешно выглядит».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип