«Лукашенко упал в бездонную яму»2
- 2.11.2023, 17:13
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Белорусы высмеяли международные связи режима.
Вчера Беларусь посетила делегация зимбабвийских вооруженных сил. Они наведались и в Военную академию.
Читатели сайта Charter97.org с юмором отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые комментарии:
«Срочников посадили тупо пялиться в компьютеры и запретили их трогать руками, а то не дай Бог что-то сломается или зависнет. Рабочие места выглядят крайне убого».
«Лукашенко упал в бездонную яму».
«Это прорыв!».
«Таракан выбрал сторону и тянет за собой и народ».
«Трепещи, Запад».
«Демонстрируют, что якобы не изгои, но как же это смешно выглядит».