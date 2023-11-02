Ученые рассказали, как гены предков повлияли на современных людей 2.11.2023, 17:24

Особое влияние они оказали на психическое здоровье.

Согласно выводам испанских ученых, денисовцы передали современным людям гены, ответственные за возникновение множества психических заболеваний, пишет New Voice.

Исследователи обнаружили, что современные люди во всех регионах, кроме Африки, содержат ген SLC30A9, который был унаследован от денисовцев. Этот ген кодирует белок ZnT9, отвечающий за транспортировку цинка через клеточные мембраны. Изучение показало, что этот генетический вариант может улучшить митохондриальный метаболизм и обеспечить адаптацию к холодным условиям.

Однако, этот ген также связан с повышенной восприимчивостью к некоторым нервно-психическим расстройствам, таким как шизофрения, биполярное расстройство, депрессия и нервная анорексия.

Исследователи предполагают, что адаптация к холодным условиям могла привести к внедрению этого генетического варианта в геном человека, но также сказалась на предрасположенности к психическим расстройствам.

Это открытие подчеркивает сложное взаимодействие между генетикой и окружающей средой, а также показывает, как история наших предков может оказать влияние на наше физическое и психическое здоровье.

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