закрыть
2 ноября 2023, четверг, 17:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Крыму паника: в ВМС Украины сообщили о последствиях нового удара по кораблю РФ

1
  • 2.11.2023, 17:28
  • 4,474
В Крыму паника: в ВМС Украины сообщили о последствиях нового удара по кораблю РФ

Россия продолжают выводить Черноморский флот в Новороссийск.

Российские войска, расположенные на временно оккупированной территории Крыма, при любой минимальной угрозе сразу блокируют Крымский мост. В то же время, после всех атак на военные объекты Российской Федерации в оккупированном Крыму они сообщают об «учениях» или о том, что их ПВО что-то удалось сбить. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

«В Крыму у россиян перманентная паника. И это прекрасно. Россияне, как мы видим, очень плохо понимают намеки. Так было с посещением нашей акватории в северо-западной части Черного моря. Только со второго раза они поняли, что им здесь не рады. Так было недавно с одним из патрульных кораблей, который только после второго повреждения понял, что пора, наверное, возвращаться уже в Новороссийск, желательно насовсем», - указывает Дмитрий Плетенчук.

Спикер Военно-морских сил ВСУ также сообщил, что судьба Крымского моста уже решена. Оккупанты, понимая опасность начинают использовать аэропорт, чтобы заменить Керченский мост.

«Мы неоднократно обращались к ним с таким предупреждением, что сейчас самое время воспользоваться Крымским мостом. И как только они чувствуют какую-то угрозу относительно этой незаконной пристройки в нашему Крыму, сразу же его перекрывают. Это у них процедура стандартная и начинают использовать аэропорт для того, чтобы заменить этот объект», — резюмировал он.

Плетенчук отметил, что российская пропаганда систематически корректирует повестку дня, регулярно объявляя проведение учений по антиракетной обороне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип