В Крыму паника: в ВМС Украины сообщили о последствиях нового удара по кораблю РФ 1 2.11.2023, 17:28

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Россия продолжают выводить Черноморский флот в Новороссийск.

Российские войска, расположенные на временно оккупированной территории Крыма, при любой минимальной угрозе сразу блокируют Крымский мост. В то же время, после всех атак на военные объекты Российской Федерации в оккупированном Крыму они сообщают об «учениях» или о том, что их ПВО что-то удалось сбить. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

«В Крыму у россиян перманентная паника. И это прекрасно. Россияне, как мы видим, очень плохо понимают намеки. Так было с посещением нашей акватории в северо-западной части Черного моря. Только со второго раза они поняли, что им здесь не рады. Так было недавно с одним из патрульных кораблей, который только после второго повреждения понял, что пора, наверное, возвращаться уже в Новороссийск, желательно насовсем», - указывает Дмитрий Плетенчук.

Спикер Военно-морских сил ВСУ также сообщил, что судьба Крымского моста уже решена. Оккупанты, понимая опасность начинают использовать аэропорт, чтобы заменить Керченский мост.

«Мы неоднократно обращались к ним с таким предупреждением, что сейчас самое время воспользоваться Крымским мостом. И как только они чувствуют какую-то угрозу относительно этой незаконной пристройки в нашему Крыму, сразу же его перекрывают. Это у них процедура стандартная и начинают использовать аэропорт для того, чтобы заменить этот объект», — резюмировал он.

Плетенчук отметил, что российская пропаганда систематически корректирует повестку дня, регулярно объявляя проведение учений по антиракетной обороне.

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