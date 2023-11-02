На правозащитника Леонида Судаленко завели новое уголовное дело
- 2.11.2023, 17:36
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На сотый день после освобождения.
На правозащитника Леонида Судаленко завели новое уголовное дело.
Как сообщает сам экс-политзаключенный, 1 ноября Следственный комитет Гомеля возбудил в отношении него уголовное дело за «содействие экстремистской деятельности».
Правозащитник, которого власти осудили на три года колонии, отбыл срок и вскоре после освобождения уехал из Беларуси. Теперь он в безопасности. После переезда Леонид Судаленко продолжил общественную деятельность.
Новое уголовное дело власти Беларуси возбудили на 100-й день свободы правозащитника. Леонид комментирует, что, похоже, им не нравится, что он публично делится с людьми пережившим. Выходит, новое дело – за то, что не молчит.
Леонид Судаленко — один из самых известных белорусских правозащитников, лауреат премии «Хартии-97» и французской премии «Свобода. Братство. Равенство». В 2017 году он активно защищал белорусов, попавших под декрет №3, и его стали называть «адвокатом тунеядцев».
В 2020 году режим бросил правозащитника за решетку.
Программа Studio X-97 сайта Charter97.org записала большое интервью с Леонидом Судаленко:
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