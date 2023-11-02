Молдова отказалась платить членские взносы в СНГ 1 2.11.2023, 17:43

1,032

Кишинев собирается выйти из организации.

Молдова больше не будет платить членские взносы в Содружество независимых государств (СНГ), сообщили в Минфине страны. Решение принято в связи с тем, что республика собирается выйти из СНГ и уже расторгла несколько десятков соглашений, связанных с организацией. Еще одной причиной стали санкции против российских банков, введенные из-за войны в Украине, пишет The Moscow TImes.

Изменения уже отразили в проекте закона о бюджете на 2024 год. Его подписал министр финансов Петру Ротару. Согласно документу, сумма, выделяемая на оплату ежегодных членских взносов в международных организациях, уменьшается на 16 млн леев ($900 тысяч) — с 66,5 до 50,5 млн леев (около $2,9 млн).

«Уже в 2023 году Молдова не заплатит взносы за участие в Межпарламентской ассамблее СНГ и в семи организациях этого сообщества почти 8,2 млн леев ($450 тысяч). Эта сумма была предусмотрена первоначально в бюджете на 2023 год», — уточнили в Минфине. Всего за последние четыре года страна перечислила в СНГ почти 35 млн леев.

Молдова решила выйти из Содружества, в котором состояла с 1994 года, после вторжения России в Украину. Уже весной 2022-го республика приостановила работу в ключевых органах организации: Совете глав государств, Совете глав правительств и Совете министров иностранных дел.

«После того как основатель СНГ — Россия — варварски напала на Украину, эта организация больше не может зваться сообществом. Мы больше не можем оставаться за одним столом переговоров со страной-агрессором», — заявил спикер парламента Игорь Гросу. Он также отметил, что СНГ было «создано Россией на руинах СССР, чтобы держать под контролем бывшие советские республики».

В июле 2023 года парламент Молдовы проголосовал за выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ, основная задача которой заключалась в гармонизации законодательства стран-членов. Помимо этого были расторгнуты соглашения о едином образовательном пространстве, обеспечении погранвойск, обмене информацией о чрезвычайных ситуациях, создании межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и другие.

По словам министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, республика являлась участником примерно 330 соглашений СНГ. За период весенне-летней сессии парламент денонсировал более 20, а в сентябре — 13.

СНГ было создано в 1991 году после распада СССР. Помимо Молдовы, в него входят Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Грузия покинула организацию после пятидневной войны с Россией в 2008 году. Украина являлась участником и учредителем СНГ, но не была официальным членом, так как отказалась подписывать устав. Все отношения с организацией она прекратила в 2018 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».