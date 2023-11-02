Глава Минздрава Пиневич поддержал «крепостное право» для врачей-ординаторов 2.11.2023, 17:57

Дмитрий Пиневич

Молодые медики будут отрабатывать по пять лет.

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявил, что считает справедливым повышение сроков отработки для молодых врачей, прошедших подготовку в ординатуре.

Он подчеркнул, что отныне «вход» на некоторые специальности будет только через ординатуру.

«Я думаю, справедливо, когда ты получаешь высокотехнологичную специальность за счет бюджета и тебе государство дает возможность стать высокого класса специалистом, которым становятся на Западе за гораздо более долгое время, отработать этот срок в той системе здравоохранения, в том учреждении здравоохранения, куда тебя пошлет Родина», — сказал Пиневич.

По его словам, это делается исходя из того, что обучение медиков, как и любых других специалистов, обучающихся за счет бюджетных средств, достаточно затратно для государства.

Кроме того, Пиневич обратил внимание на проблему нехватки кадров в медицинской отрасли и отметил, что это касается не только Беларуси: «Такая проблема везде, потому что есть затратность подготовки специалистов. Зачастую для некоторых стран проще получить эмигрантов, чем готовить своих специалистов».

Напомним, накануне Александр Лукашенко подписал поправки в закон о здравоохранении. Согласно документу, врачам, поступающим в ординатуру, придется отрабатывать после обучения не менее пяти лет (в настоящее время — два года), а в случае отказа — возместить стоимость учебы в кратном размере.

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