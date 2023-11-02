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На клопов не жаловались

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 2.11.2023, 18:13
  • 4,586
На клопов не жаловались

Как российские олигархи опровергают слова Путина.

Клопы выползли на первую линию информационной атаки против европейских стран. Встречайте.

Великий российский геополитик, комментируя новые санкции Евросоюза, призвал клопов в союзники и объявил, имея в виду Париж: «Чем меньше барахла - тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов».

Надо заметить, что державная верхушка и ее домашние, на французских клопов никогда не жаловались. Не то что они их из Франции не выгнали, но, напротив, и бывшая жена Путина, и семья пресс-секретаря Пескова бежали в раскрытые клоповые объятия. Вероятно, во Франции и постельные клопы кусают как-то слаще, не то, что наши суверенные. Эти более голодные и позлее будут.

И вот еще одна новость. Задержанный во Франции, в рамках расследования по отмыванию денег Алексей Кузьмичев, бывший совладелец «Альфа-групп» и соратник Михаила Фридмана и Петра Авена, до последнего держал у французов оборону против их клопов и мужественно не выказывал никаких жалоб. В Россию не возвращался, хотя и попал под санкции. Видно, сдружился как-то там с французским кровопийцами.

Так что, как обычно, неправ великий геополитик. Не так страшны НАТОвские клопы. Доказано «элитой» и ее обслугой.

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