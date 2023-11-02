На клопов не жаловались 1 Telegram-канал «СерпомПо»

2.11.2023, 18:13

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Как российские олигархи опровергают слова Путина.

Клопы выползли на первую линию информационной атаки против европейских стран. Встречайте.

Великий российский геополитик, комментируя новые санкции Евросоюза, призвал клопов в союзники и объявил, имея в виду Париж: «Чем меньше барахла - тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов».

Надо заметить, что державная верхушка и ее домашние, на французских клопов никогда не жаловались. Не то что они их из Франции не выгнали, но, напротив, и бывшая жена Путина, и семья пресс-секретаря Пескова бежали в раскрытые клоповые объятия. Вероятно, во Франции и постельные клопы кусают как-то слаще, не то, что наши суверенные. Эти более голодные и позлее будут.

И вот еще одна новость. Задержанный во Франции, в рамках расследования по отмыванию денег Алексей Кузьмичев, бывший совладелец «Альфа-групп» и соратник Михаила Фридмана и Петра Авена, до последнего держал у французов оборону против их клопов и мужественно не выказывал никаких жалоб. В Россию не возвращался, хотя и попал под санкции. Видно, сдружился как-то там с французским кровопийцами.

Так что, как обычно, неправ великий геополитик. Не так страшны НАТОвские клопы. Доказано «элитой» и ее обслугой.

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