закрыть
2 ноября 2023, четверг, 19:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белоруса задержали за ленты в автомобиле

6
  • 2.11.2023, 18:21
  • 5,664
Белоруса задержали за ленты в автомобиле

Одна была с белорусским орнаментом, вторая — в цветах украинского флага.

Минчанина задержали за ленты в автомобиле. Одна была с белорусским орнаментом, другая — в цветах флага Украины.

Мужчину заставили сказать на камеру, что он якобы «по заданию администраторов телеграм-чатов монтировал ролики, дискредитирующие органы внутренних дел и действующую власть».

Задержания за использование белорусами бело-красно-белой символики и герба «Погоня», флага Украины проходят по всей стране.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип