Белоруса задержали за ленты в автомобиле 6 2.11.2023, 18:21

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Одна была с белорусским орнаментом, вторая — в цветах украинского флага.

Минчанина задержали за ленты в автомобиле. Одна была с белорусским орнаментом, другая — в цветах флага Украины.

Мужчину заставили сказать на камеру, что он якобы «по заданию администраторов телеграм-чатов монтировал ролики, дискредитирующие органы внутренних дел и действующую власть».

Задержания за использование белорусами бело-красно-белой символики и герба «Погоня», флага Украины проходят по всей стране.

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