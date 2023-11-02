Белоруса задержали за ленты в автомобиле

Белоруса задержали за ленты в автомобиле6
- 2.11.2023, 18:21
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Одна была с белорусским орнаментом, вторая — в цветах украинского флага.
Минчанина задержали за ленты в автомобиле. Одна была с белорусским орнаментом, другая — в цветах флага Украины.
Мужчину заставили сказать на камеру, что он якобы «по заданию администраторов телеграм-чатов монтировал ролики, дискредитирующие органы внутренних дел и действующую власть».
Задержания за использование белорусами бело-красно-белой символики и герба «Погоня», флага Украины проходят по всей стране.