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Стало известно о масштабах аварии в доме с панно в Минске

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  • 2.11.2023, 18:35
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Стало известно о масштабах аварии в доме с панно в Минске

Дом затопило кипятком.

В доме № 143/1 на проспекте Независимости затоплено не менее пяти квартир, но их число может вырасти. Об этом рассказал агентству «Минск-Новости» замдиректор по эксплуатации жилфонда ЖКХ Первомайского района Сергей Шлыков.

По его словам, первая заявка о затоплении поступила 31 октября в 21:24. Городская аварийная служба обнаружила и локализовала течь стояка холодного водоснабжения на техническом этаже. На следующий день был проведен ремонт, водоснабжение было восстановлено.

В квартирах частично отключили электричество, чтобы не было короткого замыкания.

«Сейчас специалисты ЖЭУ проверяют состояние проводки, там, где она просохла, восстанавливают подачу электроэнергии», – сказал Шлыков.

По словам представителя ЖКХ, после полного высыхания квартир будут составлены акты залития. Собственникам предложат варианты компенсации.

«С собственниками каждой квартиры способ компенсации будет согласовываться индивидуально: если кто-то пожелает денежную компенсацию, ЖЭУ предоставит ее, если кто-то захочет, чтобы жилищная организация выполнила ремонт, он будет сделан», – сказал Шлыков.

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