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Президент «Стали»: Скоро Шкурин станет лучшим нападающим в Польше

  • 2.11.2023, 18:55
Президент «Стали»: Скоро Шкурин станет лучшим нападающим в Польше
Илья Шкурин

Яцек Климек похвалил белорусского футболиста.

Президент польского футбольного клуба «Сталь» Яцек Климек высказался о белорусском футболисте Илье Шкурине, пишет «Трибуна».

«Мы убеждены, что он останется в Мелеце. У нас с ним очень хорошие отношения, мы вместе много работали над тем, чтобы он попал в «Сталь», и я думаю, он этим доволен. Скоро он станет лучшим нападающим в этой лиге, и я думаю, что он поможет нам еще на один сезон и покажет себя в дважды лучше, чем Саид Хамулич», – сказал Климек.

Как сообщал Charter97.org, Шкурин отказался ехать в национальную сборную, пока у власти Лукашенко.

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