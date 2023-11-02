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Сотни ветеранов крупнейшей армии Южной Америки воюют на стороне Украины

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  • 2.11.2023, 19:09
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Сотни ветеранов крупнейшей армии Южной Америки воюют на стороне Украины

Они хорошо умеют сражаться в близком бою.

Колумбийская армия десятилетиями сражалась с марксистскими боевиками и наркокартелями, получая помощь, в том числе в вопросах подготовки, от США. В результате Колумбия получила высокопрофессиональную и самую большую армию в Южной Америке. Но многие военнослужащие остались не у дел после заключения в 2016 г. мирного соглашения с главной повстанческой группировкой.

Некоторые из них, испытывая финансовые трудности в мирной жизни, отправились воевать на стороне Украины, рассказывает The New York Times (NYT). Корреспонденты газеты поговорили с четырьмя колумбийскими добровольцами и семьями еще трех, погибших в Украине. Они также прослушали аудио и просмотрели текстовые сообщения, отправленные бойцами с линии фронта. Хотя власти двух стран не предоставили данных о том, сколько колумбийских солдат приехало в Украину, собранная NYT информация позволила предположить, что в каждый момент времени их там находится несколько сотен.

После российского вторжения в Украину тысячи военных из западных стран отправились помогать украинцам по идейным соображениям. Ветераны американского спецназа организовали несколько тренировочных лагерей для военнослужащих ВСУ. Но война перешла в позиционную и длится уже более полутора лет. Вслед за добровольцами в Украину стали приезжать солдаты из более бедных стран, которые, пишет NYT, фактически подходят под определение наемников — тех, кто участвует в зарубежных военных конфликтах ради заработка.

Открыв банковский счет, они отправляют привязанную к нему карту родственникам, чтобы те могли снимать в Колумбии заработанные солдатами деньги.

Имеющийся у колумбийцев боевой опыт, однако, не очень помогает им в Украине. Они хорошо умеют сражаться в близком бою с использованием автоматического оружия на территории с обильной растительностью. В Украине же они попадают под артиллерийские обстрелы, находясь на открытой местности. В аудиосообщении, которое один колумбиец отправил с передовой в ветеранский чат, говорится:

«Колумбия — детские игрушки по сравнению с тем, что здесь. Когда рядом с тобой разрывается ракета, тут-то ты и видишь дьявола собственной персоной».

По его словам, из 60 колумбийских бойцов, которые вступили в ВСУ вместе с ним, осталось всего семеро. Остальные были убиты, ранены или вернулись домой после нескольких недель на фронте.

Кристиан Перес, который был снайпером в колумбийской армии, затем работал в частных военных структурах и теперь думает отправиться в Украину, сказал газете:

«Рискну сказать, что ни один колумбиец не отправился туда защищать демократию. Уверен, до войны они про Украину даже не слышали. Все определяется экономической мотивацией».

Заработки у тех, кто сражается за Украину на передовой, действительно хорошие — выше, чем в России. Колумбийские бойцы получают в пересчете из гривен около $3000 в месяц — столько же, сколько местные солдаты, пишет NYT. Заработок украинских военных складывается из нескольких частей. Сейчас есть ежемесячное денежное довольствие 20 000 гривен для солдата-контрактника (в прошлом году было вдвое меньше), к которому полагаются различные надбавки. Для тех, кто непосредственно воюет с оккупантами на фронте, это 100 000 гривен в месяц.

120 000 гривен для солдата на передовой — это примерно $3300. В рублях по текущему курсу это около 307 000. Министерство обороны России сообщает, что «денежное довольствие военнослужащих по контракту в зоне специальной военной операции» составляет от 204 000 руб. в месяц в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет. При заключении контракта на срок от года и более единовременно выплачивается 195 000 рублей.

Бойцы ЧВК «Вагнер» получали 240 000 руб. в месяц, а также премии от 150 до 700 тысяч в зависимости от должности и успешности выполнения поставленных задач.

Россия активно пыталась привлекать иностранных граждан для участия в боевых действиях против Украины. Рекламные кампании инициировались в некоторых странах СНГ, где они были быстро запрещены местными властями. Также специальные вербовщики работали на Кубе и в Сербии, жителей этих стран завлекали на войну высокими заработками. Об этих усилиях стало известно, местные власти квалифицировали такое наемничество как уголовное преступление.

Как вступают в украинскую армию, NYT рассказали более дюжины ветеранов и членов их семей. Слухи о возможности заработать в Украине стали распространяться в колумбийских ветеранских чатах в прошлом году, когда схлынула первая волна западных добровольцев, отправившихся помогать украинцам защищать страну от агрессора. Колумбийцы сами, на собственные средства добираются до Польши, на границе с Украиной с помощью приложений-переводчиков объясняют, что имеют боевой опыт и хотят воевать. Их отправляют на военную базу в Тернополь. После прохождения интервью и простой медкомиссии их включают в одно из двух подразделений, где сражаются иностранцы, — Иностранный легион или 49-й отдельный пехотный батальон «Карпатская сечь».

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