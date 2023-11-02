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Теплую погоду обещают в Беларуси на большие выходные

  • 2.11.2023, 19:45
Теплую погоду обещают в Беларуси на большие выходные

Прогноз на 3–7 ноября.

Теплую погоду с дождями обещают синоптики на большие выходные с 4 по 7 ноября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В предстоящие большие выходные, 4-7 ноября, по стране ожидается теплая, но дождливая погода. В ночные часы температура воздуха будет находиться в пределах от плюс 3-4 градусов до плюс 8-10 градусов, а днем при этом в основном будет от плюс 7 до плюс 14 градусов», - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 3 ноября, будет преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в крайних западных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Днем местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 0 - плюс 6 градусов, а по западу — до плюс 8 градусов. Днем ожидается плюс 9-15 градусов.

В субботу, 4 ноября, на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди. Ночью во многих районах будет усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах от плюс 4 до плюс 10 градусов, а днем — от плюс 7 до плюс 14 градусов.

В воскресенье, 5 ноября, на большей части территории страны пройдут дожди, ночью и утром по юго-востоку ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Ночью столбик термометра покажет плюс 3-8 градусов, а днем плюс 7-14 градусов. По юго-востоку ночью будет плюс 9-12 градусов, а днем — плюс 15-17 градусов.

В понедельник, 6 ноября, на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 4 до плюс 10 градусов, а днем — от плюс 7 до плюс 13 градусов.

Во вторник, 7 ноября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ночью температура повысится до плюс 4-9 градусов, а днем — до плюс 5-12 градусов.

В среду, 8 ноября, местами по стране прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 1-8 градусов, а днем — плюс 5-11 градусов.

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