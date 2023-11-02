закрыть
2 ноября 2023, четверг, 21:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Рядом с польской границей продается часть старинной усадьбы

  • 2.11.2023, 20:26
  • 2,146
Рядом с польской границей продается часть старинной усадьбы

По цене дачного домика.

На аукцион БУТБ-имущество в очередной раз попала часть дворца Сапег-Потоцких, что в городе Высокое Каменецкого района Брестской области. Раньше за постройку, входящую в комплекс зданий старинной усадьбы, просили 134 тысячи рублей, но теперь стоимость снизилась в 5 раз. В нагрузку дают право аренды участка площадью 14 соток на 30 лет, пишет realt.by.

Общая площадь двухэтажного дореволюционного здания составляет 227 квадратных метров. Историко-культурную ценность можно использовать для размещения объектов административного назначения, торговли, оказания услуг, а также реконструировать и перевести в жилой фонд.

Начальная стоимость — 26,8 тысяч рублей (8,3 тысячи долларов).

Торги назначены на 5 декабря.

Два года назад мы рассказывали и про главное здание усадьбы, которое в 2013 году комплекс выкупил с аукциона предприниматель из Минска. Собственник намеревался открыть здесь отель со спа-центром, рестораном и музеем. К сожалению, воплотить в жизнь эти задумки не получилось. Новый хозяин успел поставить ограждение, нанять сторожей, закупить собак и вывезти из усадьбы два самосвала мусора.

Резиденция Сапег в Высоком была второй по значимости после Ружан. Замок был возведен во второй половине 17-го века и представлял собой хорошо укрепленную цитадель. В 1775 году здесь принимали короля Станислава Августа Понятовского, ехавшего из Белостока домой, в Волчин. Замок мог бы стать главной достопримечательностью всего региона, если бы не сгорел в 1748 году. То имение, которое мы видим сейчас, в 1815 году возвела жена Павла Сапеги Пелагея Потоцкая. Графы Потоцкие, как и Сапеги, были очень богатыми людьми. Говорят, летом они удивляли гостей тем, что катали их на санях от Высокого до Волчина по дороге из соли. Последним частным владельцем Высокого с 1919 до 1939 года был Якуб Потоцкий. В советское время в усадьбе располагался интернат. Сейчас все здания усадьбы пустуют.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип