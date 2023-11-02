Рядом с польской границей продается часть старинной усадьбы 2.11.2023, 20:26

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По цене дачного домика.

На аукцион БУТБ-имущество в очередной раз попала часть дворца Сапег-Потоцких, что в городе Высокое Каменецкого района Брестской области. Раньше за постройку, входящую в комплекс зданий старинной усадьбы, просили 134 тысячи рублей, но теперь стоимость снизилась в 5 раз. В нагрузку дают право аренды участка площадью 14 соток на 30 лет, пишет realt.by.

Общая площадь двухэтажного дореволюционного здания составляет 227 квадратных метров. Историко-культурную ценность можно использовать для размещения объектов административного назначения, торговли, оказания услуг, а также реконструировать и перевести в жилой фонд.

Начальная стоимость — 26,8 тысяч рублей (8,3 тысячи долларов).

Торги назначены на 5 декабря.

Два года назад мы рассказывали и про главное здание усадьбы, которое в 2013 году комплекс выкупил с аукциона предприниматель из Минска. Собственник намеревался открыть здесь отель со спа-центром, рестораном и музеем. К сожалению, воплотить в жизнь эти задумки не получилось. Новый хозяин успел поставить ограждение, нанять сторожей, закупить собак и вывезти из усадьбы два самосвала мусора.

Резиденция Сапег в Высоком была второй по значимости после Ружан. Замок был возведен во второй половине 17-го века и представлял собой хорошо укрепленную цитадель. В 1775 году здесь принимали короля Станислава Августа Понятовского, ехавшего из Белостока домой, в Волчин. Замок мог бы стать главной достопримечательностью всего региона, если бы не сгорел в 1748 году. То имение, которое мы видим сейчас, в 1815 году возвела жена Павла Сапеги Пелагея Потоцкая. Графы Потоцкие, как и Сапеги, были очень богатыми людьми. Говорят, летом они удивляли гостей тем, что катали их на санях от Высокого до Волчина по дороге из соли. Последним частным владельцем Высокого с 1919 до 1939 года был Якуб Потоцкий. В советское время в усадьбе располагался интернат. Сейчас все здания усадьбы пустуют.

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