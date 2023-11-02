В Латвии окончательно запретили автомобили с номерами РФ 2.11.2023, 20:32

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Их планируют конфисковывать и передавать Украине.

2 ноября Сейм Латвии принял окончательное решение конфисковать зарегистрированные в России транспортные средства, если они не переоформлены в Латвии и не следуют через страну транзитом. Об этом проинформировал сайт парламента.

Поправки в закон, за которые проголосовали депутаты Сейма, вступят в силу 15 ноября.

«В целях реализации установленных Евросоюзом санкций и снижения рисков безопасности Сейм [...] в окончательном чтении поддержал признанные неотложными поправки в закон о дорожном движении. Поправки запрещают российским транспортным средствам участвовать в дорожном движении, если они не зарегистрированы в Латвии в указанный срок», – говорится в сообщении.

Согласно утвержденному документу, машины необходимо зарегистрировать в Латвии или вывезти из страны не позднее 14 февраля 2024 года.

«Если после этого срока будет обнаружено, что российский автомобиль, незарегистрированный в Латвии, использовался в дорожном движении, он будет арестован и конфискован. Конфискованные автомобили будут переданы Украине. Транспортное средство, зарегистрированное в России, может использоваться в дорожном движении в Латвии только в том случае, если лицо пересекает территорию Латвии транзитом. Пересечь территорию Латвии разрешено один раз транзитом, и сделать это необходимо в течение 24 часов», – объяснили в Сейме.

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