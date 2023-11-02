В Минске продают магазин цветов с роялем и контрабасом внутри 2.11.2023, 21:07

Цена может вас удивить.

В Минске с аукциона продают магазин цветов, «квадрат» в котором стоит как в элитной новостройке, а внутри стоят подставки в виде велосипеда и музыкальных инструментов. Лот появился на площадке «БелЮрОбеспечение», на него обратил внимание портал Blizko.by.

Магазин под названием «Цветы-сувениры» находится практически в центре Минска — на улице Карла Либкнехта, 90. Его общая площадь — 192,5 квадратного метра.

Продавец магазина — ЗАО «Мальва-Проспект», которое специализируется на торговле цветами: всего в сети компании шесть магазинов в Минске и Ждановичах.

На выставленный на торги магазин наложено обременение — ипотека, правообладатель которой — банк «БелВЭБ».

Начальная цена лота — 1 267 574 рубля, или примерно 396 тысяч долларов. В среднем получается около 2057 долларов за один квадратный метр — это цена «квадрата» в элитных новостройках.

Кроме того, покупатель должен будет уплатить 1% от суммы сделки как вознаграждение за обслуживание электронной торговой площадки, а также 60 рублей за организацию и проведение торгов. Таким образом, итоговая цена сделки составит 1 280 310 рублей, или 400 122 доллара.

В помещении магазина на фото можно рассмотреть велосипед, рояль и контрабас, которые используются как своеобразные подставки для цветов.

Торги состоятся 5 декабря 2023 года по месту регистрации юридического адреса компании — в Ждановичах.

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