Vovlo показала свой «сверхкомфортный» электромини-вэн EM90 2.11.2023, 21:16

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Volvo показала свой первый электрический мини-вэн EM90, который представит в середине ноября. Об этом сообщает Elektrek.

Эта модель предлагает интерьер в стиле «скандинавской гостиной», который был разработан с целью обеспечения комфорта и эффективного использования времени пассажиров во время поездок. EM90 будет базироваться на модели Zeekr 009, использующей платформу SEA компании Geely.

Изображения EM90 показывают его коробчатый экстерьер, который включает в себя специальные фары и световую полосу на задней части. Модель будет иметь размеры больше, чем у Mercedes EQV, а ее электродвигатель будет мощностью 272 л.с.

Одним из главных акцентов является интерьер EM90, который Volvo называет «самым просторным и гибким» из всех, которые когда-либо были в компании. Он предлагает разные зоны для каждого пассажира, включая персонализированные развлечения и элегантный сенсорный экран с опциями настройки комфорта. Все ряды сидений оснащены удобствами, такими как массаж, индивидуальное отопление и вентиляция, а также столики и подставки для чашек.

Официальный дебют Volvo EM90 состоится 12 ноября, а предварительные заказы для клиентов в Китае будут приниматься в тот же день. Volvo обещает предоставить дополнительные сведения о модели при приближении даты запуска.

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