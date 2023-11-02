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БАТЭ победил минское «Динамо» в чемпионате Беларуси

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  • 2.11.2023, 21:32
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БАТЭ победил минское «Динамо» в чемпионате Беларуси

Это первая победа борисовчан над минчанами с июня 2021-го года.

В перенесенном поединке 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу минское «Динамо» на своем поле потерпело поражение от борисовского БАТЭ – 0:1. Прервалась 11-матчевая беспроигрышная серия «бело-синих» в турнире.

Победу борисовчанам принес Дмитрий Антилевский, мастерски реализовавший выход тет-а-тет с голкипером «Динамо» Федором Лапоуховым на 71-й минуте.

2 ноября БАТЭ впервые выиграл у минского «Динамо» с июня 2021-го (1:0). Перед этим последняя победа борисовчан (2:0) была 19 июня 2021-го тоже в гостях.

Минское «Динамо» не может обыграть «желто-синих» на домашней арене уже 3630 дней.

Отметим, что борисовская команда выиграла второй матч кряду и поднялась с шестого места на четвертое, сократив отставание от замыкающего первую тройку жодинского «Торпедо-БелАЗа» всего до одного балла.

Полностью турнирная таблица ЧБ сейчас выглядит так: 1. «Динамо» (Минск) – 57 баллов (24 встречи). 2. «Неман» – 53 (24). 3. «Торпедо-БелАЗ» – 42 (24). 4. БАТЭ – 41 (25). 5. «Гомель» – 39 (24). 6. «Ислочь» – 38 (24). 7. «Славия» – 36 (24). 8. «Слуцк» – 29 (24). 9. «Динамо» (Брест) – 27 (25). 10. «Минск» – 26 (24). 11. «Нафтан» – 20 (25). 12. «Сморгонь» – 20 (25). 13. «Шахтер» – 6 (24). 14. «Белшина» – 3 (24). 15. РЦОР-БГУ – -2 (24).

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