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Зеленский заявил об отступлении РФ в восточную часть акватории Черного моря

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  • 2.11.2023, 21:54
  • 1,966
Зеленский заявил об отступлении РФ в восточную часть акватории Черного моря
Владимир Зеленский

Президент Украины пообещал «достать и там».

Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акватории.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

«Первое — селектор. Военные, разведка, наши силы безопасности, чиновники. Отдельное внимание — конечно, фронту», - говорится в заявлении.

По словам президента, был заслушан доклад о работе нашего морского экспортного коридора. Он поблагодарил всех, кто бьется и работает, чтобы Украина сохранила доступ к мировому рынку.

«Результаты хорошие. Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акватории. Достанем и там», - добавил президент Украины.

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