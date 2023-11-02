Зеленский заявил об отступлении РФ в восточную часть акватории Черного моря

Зеленский заявил об отступлении РФ в восточную часть акватории Черного моря2
- 2.11.2023, 21:54
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Президент Украины пообещал «достать и там».
Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акватории.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
«Первое — селектор. Военные, разведка, наши силы безопасности, чиновники. Отдельное внимание — конечно, фронту», - говорится в заявлении.
По словам президента, был заслушан доклад о работе нашего морского экспортного коридора. Он поблагодарил всех, кто бьется и работает, чтобы Украина сохранила доступ к мировому рынку.
«Результаты хорошие. Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акватории. Достанем и там», - добавил президент Украины.