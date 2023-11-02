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В Минске мужчина попросил водителя маршрутки передать в другой город $5 тысяч, а тот забрал их себе

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  • 2.11.2023, 22:03
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В Минске мужчина попросил водителя маршрутки передать в другой город $5 тысяч, а тот забрал их себе

Что было дальше.

Суд вынес приговор 53-летнему минчанину, которого обвиняли в присвоении чужого имущества. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает агентство «Минск-Новости».

В прокуратуре рассказали, что обвиняемый работал водителем маршрутки и выполнял загородные рейсы. Однажды к нему обратился гражданин и попросил передать конверт — его должны были забрать у маршрутчика по пути следования.

Когда незнакомец ушел, водитель решил посмотреть, что находится внутри. Оказалось, что в конверте лежат 5000 долларов. Водитель решил оставить деньги себе.

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Суд признал маршрутчика виновным по ч. 3 ст. 211 УК (Присвоение либо растрата) и приговорил к двум годам «домашней химии» со штрафом в размере 50 базовых величин (1850 рублей) и лишением права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями на два года.

Приговор не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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