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Арестович уехал из Украины

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  • 2.11.2023, 22:20
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Арестович уехал из Украины
Алексей Арестович

Он заявил, что ему, «возможно, придется побыть оппозиционным политиком в изгнании».

Алексей Арестович, который во время войны стал одним из наиболее узнаваемых украинских политиков, заявил, что собирается участвовать в президентских выборах. В январе 2023-го Арестович, занимавший должность советника главы офиса президента Украины, покинул команду Зеленского. Арестович подал в отставку на фоне шквала критики, спровоцированной его собственным заявлением: он сказал, что российская ракета могла попасть в жилой дом в Днепре только потому, что ее сбила украинская ПВО (эти слова с радостью подхватила российская пропаганда; позднее политик сообщил, что просто оговорился на фоне переутомления). В течение последнего года Арестович все более жестко высказывался против Зеленского и его окружения — в том числе с позиций, которые многими в Украине считаются пророссийскими. Теперь Арестович и вовсе предлагает украинцам пойти на мирные переговоры с Россией. Также он заявил, что покинул Украину.

Об этом он сообщил в интервью «Медузе».

— Вы сейчас в Украине?

— Нет, конечно. У меня ряд международных форумов, на которых я ключевой спикер. То есть у меня есть формальный повод находиться за границей. Но, как вы понимаете, когда секретарь Совета национальной безопасности и обороны и депутаты от правящей партии обвиняют тебя в том, что ты российский шпион, и обещают посадить, это отнюдь не способствует возвращению.

Поэтому боюсь, что, возможно, мне придется побыть оппозиционным политиком в изгнании и даже выборы проводить из-за границы. Все это легко квалифицируется как прямое политическое преследование. Ну значит, сыграем в эту игру отсюда, из-за границы.

— То есть вы будете вести президентскую кампанию из-за границы?

— Не исключено, если они дальше так будут себя вести. Потому что у них сейчас полнота власти, военное положение, они разбрасываются бездоказательными обвинениями, за которыми вполне могут последовать действия. Становиться добровольной жертвой их произвола не входит в мои жизненные планы.

— В какой стране вы находитесь?

— Я все время путешествую. У меня правда много мероприятий, по которым я сейчас езжу. Реально.

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