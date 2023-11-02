В центре Полоцка снесли половину сквера 1 2.11.2023, 22:27

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Фотофакт.

Значительное количество деревьев было спилено для реконструкции пожарной части в сквере по центральному проспекту Франциска Скорины в Полоцке. Компенсировать их будут традиционно — туями в совершенно другом районе, передает «Наша Нiва».

Реконструкция здания пожарной части по улице Энгельса, 8 по проекту «Витебскгражданпроекта» началась в сентябре этого города. Здание было построено в конце XIX — первой четверти ХХ века как махорочная фабрика Ривлина и является историко-культурной ценностью.

Сквер возник уже в послевоенное время на месте разрушенных торговых рядов. В 2003 году ко Дню белорусской письменности здесь был поставлен памятник просветителю Симеону Полоцкому работы скульптора Александра Финского.

Информация о том, что во время реконструкции будут удалены 23 дерева, из которых 17 лиственно-декоративных и 6 сосновых, а также два кустарника, присутствовала в отчете об оценке воздействия на окружающую среду по объекту, которое летом 2022 года выносилось на общественное обсуждение. Но отыскать в документе на 75 страниц обывателю именно эту строку достаточно сложно.

По белорусскому законодательству удаленные деревья и кусты должны быть компенсированы другими посадками. Но специфика в том, что эти посадки не обязаны быть в том же районе, где были удалены деревья. Получается, что пока одни районы городов, обычно центральные, с наиболее ценной землей, лысеют, другие активно засаживают. Так же Полоцким райисполкомом место для компенсационных посадок определен бульвар между многоквартирными домами по проспекту Мира, который находится в районе «Аэропорт» на окраине города.

Полноценные деревья будут компенсированы 62 саженцами туи западной, а кусты — 6-ю можжевельниками казацкими. Большинство из них, как показывает практика, не приживется, но за этим никакого контроля в Беларуси нет. Экоактивисты и урбанисты давно призывают отказаться от посадок туй в городах, потому что этот неместный вид плохо приживается в нашем климате, но зеленстрои и местные власти их не слышат.

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