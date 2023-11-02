закрыть
2 ноября 2023, четверг, 22:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В центре Полоцка снесли половину сквера

1
  • 2.11.2023, 22:27
  • 1,172
В центре Полоцка снесли половину сквера

Фотофакт.

Значительное количество деревьев было спилено для реконструкции пожарной части в сквере по центральному проспекту Франциска Скорины в Полоцке. Компенсировать их будут традиционно — туями в совершенно другом районе, передает «Наша Нiва».

Реконструкция здания пожарной части по улице Энгельса, 8 по проекту «Витебскгражданпроекта» началась в сентябре этого города. Здание было построено в конце XIX — первой четверти ХХ века как махорочная фабрика Ривлина и является историко-культурной ценностью.

Сквер возник уже в послевоенное время на месте разрушенных торговых рядов. В 2003 году ко Дню белорусской письменности здесь был поставлен памятник просветителю Симеону Полоцкому работы скульптора Александра Финского.

Информация о том, что во время реконструкции будут удалены 23 дерева, из которых 17 лиственно-декоративных и 6 сосновых, а также два кустарника, присутствовала в отчете об оценке воздействия на окружающую среду по объекту, которое летом 2022 года выносилось на общественное обсуждение. Но отыскать в документе на 75 страниц обывателю именно эту строку достаточно сложно.

По белорусскому законодательству удаленные деревья и кусты должны быть компенсированы другими посадками. Но специфика в том, что эти посадки не обязаны быть в том же районе, где были удалены деревья. Получается, что пока одни районы городов, обычно центральные, с наиболее ценной землей, лысеют, другие активно засаживают. Так же Полоцким райисполкомом место для компенсационных посадок определен бульвар между многоквартирными домами по проспекту Мира, который находится в районе «Аэропорт» на окраине города.

Полноценные деревья будут компенсированы 62 саженцами туи западной, а кусты — 6-ю можжевельниками казацкими. Большинство из них, как показывает практика, не приживется, но за этим никакого контроля в Беларуси нет. Экоактивисты и урбанисты давно призывают отказаться от посадок туй в городах, потому что этот неместный вид плохо приживается в нашем климате, но зеленстрои и местные власти их не слышат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип