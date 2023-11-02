США готовят новый пакет помощи Украине 2.11.2023, 22:33

В него войдут боеприпасы с лазерным наведением для сбития дронов.

Администрация президента США Джо Байдена 3 ноября планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине на $425 млн. Об этом 2 ноября написало Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Ожидается, что в пакет помощи для Украины войдут боеприпасы с лазерным наведением для сбития российских беспилотников на сумму около $300 млн.

Оставшаяся часть пакета на $125 млн будет включать дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS, артиллерию калибра 105 мм и 155 мм, противотанковый комплекс TOW, противопехотные мины Claymore, стрелковое оружие и 12 грузовиков, проинформировало Reuters.

При этом в новый пакет от США не будут включены дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS.

По словам официальных лиц США, пакет военной помощи для Украины еще дорабатывается и может измениться.

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