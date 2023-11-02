закрыть
2 ноября 2023, четверг, 22:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США готовят новый пакет помощи Украине

  • 2.11.2023, 22:33
США готовят новый пакет помощи Украине

В него войдут боеприпасы с лазерным наведением для сбития дронов.

Администрация президента США Джо Байдена 3 ноября планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине на $425 млн. Об этом 2 ноября написало Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Ожидается, что в пакет помощи для Украины войдут боеприпасы с лазерным наведением для сбития российских беспилотников на сумму около $300 млн.

Оставшаяся часть пакета на $125 млн будет включать дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS, артиллерию калибра 105 мм и 155 мм, противотанковый комплекс TOW, противопехотные мины Claymore, стрелковое оружие и 12 грузовиков, проинформировало Reuters.

При этом в новый пакет от США не будут включены дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS.

По словам официальных лиц США, пакет военной помощи для Украины еще дорабатывается и может измениться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип