США готовят новый пакет помощи Украине
- 2.11.2023, 22:33
В него войдут боеприпасы с лазерным наведением для сбития дронов.
Администрация президента США Джо Байдена 3 ноября планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине на $425 млн. Об этом 2 ноября написало Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
Ожидается, что в пакет помощи для Украины войдут боеприпасы с лазерным наведением для сбития российских беспилотников на сумму около $300 млн.
Оставшаяся часть пакета на $125 млн будет включать дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS, артиллерию калибра 105 мм и 155 мм, противотанковый комплекс TOW, противопехотные мины Claymore, стрелковое оружие и 12 грузовиков, проинформировало Reuters.
При этом в новый пакет от США не будут включены дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS.
По словам официальных лиц США, пакет военной помощи для Украины еще дорабатывается и может измениться.