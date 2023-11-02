Как россияне пытались сегодня наступать и горели под Угледаром
- 2.11.2023, 22:50
Подборка видео.
В сети появились видео сегодняшних попыток россиян наступать в районе Угледара. Об отбитом Силами обороны штурме оккупантов днем сообщал президент Украины Владимир Зеленский.
После селектора Зеленский рассказал, что на Угледарском направлении враг понес тяжелые потери – десятки единиц техники, множество убитых и раненых.
Волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео, предоставленное 72 отдельной механизированной бригадой.
«Колонну разбивали средствами ПТРК, артиллерией и дронами. И еще, конечно, мины», – сказано в сообщении.
Также видео работы 72 бригады на окраинах Угледара опубликовал портал «Тиск».
Отмечается, что в результате неудачной попытки наступления россияне покинули или потеряли танк Т-80БВ с минным тралом КМТ-7, два танка Т-72Б3 и БМП-1/2.