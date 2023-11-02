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Как россияне пытались сегодня наступать и горели под Угледаром

  • 2.11.2023, 22:50
Как россияне пытались сегодня наступать и горели под Угледаром

Подборка видео.

В сети появились видео сегодняшних попыток россиян наступать в районе Угледара. Об отбитом Силами обороны штурме оккупантов днем сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

После селектора Зеленский рассказал, что на Угледарском направлении враг понес тяжелые потери – десятки единиц техники, множество убитых и раненых.

Волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео, предоставленное 72 отдельной механизированной бригадой.

«Колонну разбивали средствами ПТРК, артиллерией и дронами. И еще, конечно, мины», – сказано в сообщении.

Также видео работы 72 бригады на окраинах Угледара опубликовал портал «Тиск».

Отмечается, что в результате неудачной попытки наступления россияне покинули или потеряли танк Т-80БВ с минным тралом КМТ-7, два танка Т-72Б3 и БМП-1/2.

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