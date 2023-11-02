«После «Жигулей» — это настоящий корабль!» 2 2.11.2023, 23:08

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Брестчанин о владении Volvo 740 GL.

В наследство от отца Валерию достался «жигулёнок». Так он ласково называет свой первый советский автомобиль 1980 года выпуска, который служил семье долгие годы. О том, чтобы поменять авто, мужчина стал задумываться всего лет восемь назад. О свежей модели мечтать не приходилось: сын оканчивал школу, деньги откладывались на его последующее обучение в вузе... Но подходящий вариант подвернулся совершенно случайно, пишет av.by.

После «Жигулей» — настоящий корабль!

— Специально машину я не искал и ничего не присматривал, — рассказывает мужчина. — Да и в иномарках совсем не разбирался! Я ведь, кроме «Жигулей», в жизни ни на чём больше не ездил. Как-то в разговоре коллега вскользь упомянул о том, что ищет какую-то деталь для Volvo. Я даже не знал, какая у него модель, и машину ни разу не видел. Но почему-то запомнился мне этот момент.

— И вот примерно через год встретились мы снова, разговорились. Тут я вспомнил нашу тогдашнюю беседу. Спрашиваю, удалось ли детали на автомобиль найти и починить его. А он отвечает: «Да, всё нашёл, машину до ума довёл! Но себе новую собрался брать, а эта в гараже пока стоит, может, сыну отдам». И тут я, наверное, неожиданно даже для самого себя говорю: «А продай её мне!» Повторюсь, тогда я не знал ни модели машины, ни её года выпуска, ни цвета, ни типа кузова, ни цены.

— Поехали смотреть. Иномарка и правда оказалась в отличном состоянии, мотор — как будто муха не сидела! На улице зима была, морозик около минус семи, но Volvo завелась без проблем. Когда увидел её вживую, я, конечно, уже загорелся идеей покупки серьёзно. Через пару дней пришёл с деньгами. Хозяин просил за неё $3 500, удалось сторговаться до $3 000. В 2015 году цены на машины как раз упали, так что это была неплохая сумма за далеко не новый автомобиль.

Здесь надо отметить тот факт, что Валерий говорит о Volvo как о хорошем вине. Речь тут идёт не о возрасте, скорее о «выдержке»:

— Да, это машина 1990 года выпуска. Кстати, изначально в документах был указан 1991-й. Но когда я пригнал её в ГАИ, чтобы поставить на учёт, специалист долго и внимательно осматривал её и сказал: «Так она у вас 1990 года выпуска, а не 1991-го». Так что у этого авто уже 33 года «выдержки». Ощущения, когда сел в него после «Жигулей», — словно взошёл на корабль!

«Идеально подходит под стиль советской школы вождения»

Как оказалось, Volvo 740 в своё время именно так и называли — крейсером. Эта модель выпускалась с 1984 по 1992 год. Автомобили 700-й серии начала 1990-х считались одними из самых комфортных и надёжных легковых седанов своего времени в связи с относительно небольшим количеством инженерных ограничений, отличным качеством сборки и высоким уровнем безопасности.

Интересно, что в то время Volvo вкладывала 10% от стоимости каждого проданного автомобиля в развитие технологий безопасности. В этой области шведская компания была номером один в мире. Кстати, видео с краш-тестов, в частности автомобилей 700-й серии, можно найти на просторах интернета и сегодня. Машины подвергали лобовым столкновениям на скорости, сбрасывали с высоты и разбивали о скалы.

— Во времена моего студенчества автомобиль действительно имел лучшие мировые показатели безопасности. «Вольво» однозначно была круче «Волги», — вспоминает Валерий.

Volvo 740 отлично подходил на роль семейного или служебного автомобиля, особенно учитывая наличие большого 500-литрового багажника седана. В последние годы существования СССР иномарка стал культовой, но «семьсот сороковой» до сих пор можно встретить на брестских улицах. Неужели «шведский чемодан» правда неубиваем и ремонтопригоден?

— После покупки авто в процессе эксплуатации оказалось, что двигатель «ест» очень много масла, — продолжает рассказ Валерий. — Подливаю, а оно всё куда-то уходит! Движок пришлось перебирать. Мы расточили блок, отшлифовали головку, поставили ремонтные поршни, кольца, заменили все прокладки и резинотехнические изделия. Старался искать детали получше, дешёвые китайские не брал. Коленвал и вкладыши остались родными. На одном шатуне заметили царапины. Но мы механическим манометром измерили давление, убедились, что всё в порядке и нечего его трогать. Заодно провода проверили, всё заизолировали. Так с тех пор я и езжу без проблем.

— На момент покупки пробег был 263 тысячи километров, сейчас — 337 тысяч. Здесь установлен дизельный шестицилиндровый мотор D24 Т от грузового VW LT объёмом примерно 2,3 литра с турбонаддувом на 109 л. с. Простой, надёжный и довольно ресурсный агрегат. Это вечный двигатель-миллионник.

— Коробка передач здесь механическая четырёхдиапазонная с дополнительной повышающей ступенью — овердрайвом. На пятую можно перейти только при включённой четвёртой. Если просто во время движения нажать на кнопку, машина дёргается при переключении передач. Я заметил, что при выжатом сцеплении переключается более плавно.

— Автомобиль оснащён электрическими стеклоподъёмниками, есть здесь подогрев сидений и очень теплая печка. Нравится мне очень система обдува: стёкла никогда не запотевают. Особенность этой машины в том, что сцепление тут гидравлическое, а в большинстве моделей оно на тросике. Бампер с демпфером, при незначительном ударе он демпфирует и принимает свой изначальный вид.

— Расход дизеля — примерно 7,5 литра на 100 километров, по трассе — около 6 л. Машина комфортная, в потоке идёт плавно. Возможно, она не так резво стартует, как современные модели, но мне это и не нужно. Volvo идеально подходит под мой стиль советской школы вождения. На трассе я разгоняюсь максимум до 110 км/ч. На более высокой скорости слышу, что двигателю тяжело, да и расход топлива сразу возрастает. Ездил на этой машине в Минск, Мир, Беловежскую пущу — ни разу она меня не подвела.

«Часов подходящих так и не нашёл»

— Снизу кузов вообще в идеальном состоянии, там всё «живое»! На станции техосмотра всегда удивляются, что авто так хорошо сохранилось. По обслуживанию у меня только замена масла раз в год. Раньше в 120 рублей укладывался. В этот раз на автосервисе назвали сумму свыше 200 рублей! Поэтому решил, что лучше сам поменяю.

Купил масло Gazpromneft: движок тут непривередливый. Можно также промывочное масло отдельно заливать. Это, конечно, шикарно — сам пробовал. Но в копеечку опять же выйдет. Есть ещё один хороший вариант: ничем не промывать, просто открутить сливную пробку и оставить машину на час, пусть масло тихонечко стекает. Тогда свежая техжидкость будет чище. На сервисе, конечно, ждать никто не станет, там работа на поток поставлена. Поэтому лучше самостоятельно поменять, тут ничего сложного нет.

— В 1990-м модель 740 получила незначительное обновление: изменились фары и задние фонари — они тут трёхрядные, этакий «бутерброд». Надо бы их поменять, но нигде таких не могу найти! Для меня было удивительно, что в Volvo нет какого-то определённого стандарта. Я-то привык к тому, что, если сказал: «На „Жигули“», — тебе дадут деталь, которая точно подойдёт на любые «Жигули». А тут вроде как одна и та же модель, а комплектаций много разных! Найти нужные компоненты бывает сложно.

— Как-то сломались часы, пошёл я на авторынок их искать. Все с выпученными глазами на меня смотрят, ничего толкового предложить не могут. Понял, что на рынке найти детали на эту машину нереально. Но мне на «железо» везёт. Однажды утром на работе пил кофе около автомата, проходил мимо знакомый, завязался разговор. Выяснилось, что он тоже недавно Volvo купил и модель как у меня. А ещё оказалось: он выкупает такие машины и разбирает их на запчасти. Говорит, если что-то надо — куча деталей на эту иномарку есть. Так что я теперь к нему обращаюсь, когда требуются какие-то элементы. Ручка как-то дверная сломалась — он выручил.

— А вот часов подходящих я так и не нашёл. Дал мне этот знакомый другой щиток приборов из «семьсот сороковой», а он мне не подошёл: на нём не было тахометра и штекер подключения проводов другой совсем. Потом появилась у него другая панель. Та тоже не подошла: боковые штекеры стали, а центральный не такой. Пришлось мне изощряться, чтоб часы эти поменять.

— А в общем, если не считать кузовных деталей, запчасти на замену найти не проблема. Тормозные колодки, накладки, диски, суппорты, амортизаторы и прочее — всё новое беру.

— В этом году поменял лобовое стекло. Оно было поцарапано «дворниками», а потом треснуло. Чуть раньше подкрасил слабые места — крылья и пороги. Хотелось бы в ближайшее время покрасить кузов полностью. Менять авто не планирую: машина — «звонок»! Меня в ней всё устраивает. А деньги вкладывать и в новую нужно будет. Так что пусть мой старый «шведский чемодан» со мной остаётся!

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