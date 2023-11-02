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Зеленский анонсировал «конкретные реформы» для трансформации Украины

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  • 2.11.2023, 23:26
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Зеленский анонсировал «конкретные реформы» для трансформации Украины
Владимир Зеленский

Готовятся законопроекты и правительственные решения.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении 2 ноября, видео которого обнародовала в YouTube пресс-служба главы Украинского государства.

«Первое – селектор. Военные, разведка, наши силы безопасности, чиновники. Отдельное внимание, конечно, фронту. Но доклад о работе нашего морского экспортного коридора – я благодарен всем, кто сражается и работает, чтобы Украина сохранила доступ к мировому рынку. Результаты хорошие. Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акватории… Достанем и там», – заявил президент Украины.

Он рассказал также о продолжительном совещании с чиновниками, которое состоялось 2 ноября. Зеленский пояснил, что оно касалось шагов, которые Украина должна предпринять и в контексте трансформации страны, и в контексте работы с партнерами.

«Конкретные реформы. В разных сферах. Готовим законопроекты и правительственные решения. Некоторые из них будут приняты уже в ближайшие недели. Обсудили шаги, необходимые для трансформации нашего государства, нашей работы с партнерами, с донорами. Определились с приоритетами и готовим новые шаги по необходимым законопроектам об усилении институтов – и в ближайшие недели, и до конца года, и в годовом измерении», – подчеркнул президент.

Разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, по словам главы Украинского государства, был посвящен прогрессу Украины на пути в Евросоюз. Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает в этом году решения ЕС по поводу начала переговоров по членству в Евросоюзе.

«Это решение будет весомым, очень символическим шагом, отражающим, как много Украина достигла. Обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке – угрозу эскалации, трагического сценария. Важно защитить как можно больше жизней. Пригласил Шарля, господина президента [Европейского Совета], посетить Украину», – сообщил украинский лидер.

Он также выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за «новое и очень мощное санкционное решение».

«Более 220 российских – и не только российских – субъектов, работающих на агрессию, теперь под санкциями США. Это то, что нужно. Критические для агрессора сектора экономики. Чувствительные для террористов схемы. И каждое санкционное решение должно работать полностью – чтобы не было никакого шанса у России обходить санкции. Сила санкций – это сила мира. Постоянно общаемся с нашими партнерами ради этой цели – объединенный мир должен становиться только крепче», – резюмировал Зеленский.

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