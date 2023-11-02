Белорусским автоперевозчикам разрешили наличные расчеты в валюте 2.11.2023, 23:40

Но есть нюанс.

ИП и компании, которые являются белорусскими резидентами, смогут снимать доллары и евро для расчетов наличностью, но есть некоторые ограничения.

Правительство и Нацбанк разрешили с 3 ноября некоторым транспортным компаниям снимать со своих счетов валюту, чтобы рассчитываться наличными деньгами на территории Беларуси, следует из официально опубликованного постановления.

Такую возможность перевозчикам дали на срок по 31 декабря 2023 года.

Есть несколько условий для того, чтобы воспользоваться этой возможностью. Во-первых, речь идет именно о международных автоперевозчиках. Во-вторых, это должны быть ИП или компании, которые являются резидентами Беларуси.

Рассчитываться можно именно с нерезидентами по валютным договорам импорта услуг по международной автомобильной перевозке грузов. Причем это касается «грузовых операций и (или) перецепки» на белорусской территории.

Кому нельзя валюту

Поставлены и другие условия. Наличными долларами и евро нельзя рассчитываться с нерезидентами, которые зарегистрированы в странах-участницах «Договора о создании Союзного государства». В эту же категорию власти отнесли и перевозчиков, которые перемещают грузы внутри Союзного государства. Исключение – те, кто въехал в Беларусь для «перецепа» или «перегруза».

Лимит по сумме

Более того, снимать можно сумму, которая в эквиваленте не превышает 1 тыс. базовых величин. На данный момент это 37 тыс. рублей, что примерно равно 11,6 тыс. долларов или 11 тыс. евро. Если снятые деньги не были использованы в течение пяти рабочих дней, то за это время нужно успеть положить их обратно на счет.

«Предоставить Министерству транспорта и коммуникаций право в пределах компетенции разъяснять вопросы применения настоящего постановления», – уточняется в документе.

Откуда «перецепы»

Перецеплять фургоны с одного автотягача на другой или полностью перегружать товары перевозчики начали в 2022 году из-за санкций. Такие способы обхода ограничений в последнее время стали единственным вариантом обмена товарами между Беларусью и ЕС для белорусских автотранспортников.

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