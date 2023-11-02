США ввели масштабные санкции против российской военной машины 2.11.2023, 23:54

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Под санкции попал и производитель «Ланцетов».

США в четверг, 2 ноября, ввели новые санкции против физических и юридических лиц, которые помогают России продолжать войну против Украины и поставляют ей технологии и оборудование из третьих стран.

Глава Офиса президента Уккраины Андрей Ермак в Telegram сообщил, что в санкционный список добавили более 30 физлиц и почти 200 юридических лиц.

Как сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), Китай, Турция и ОАЭ стали центрами экспорта, реэкспорта и «перевалочным пунктом» для технологий и оборудования иностранного производства в Россию. Под санкции попал ряд компаний из этих трех стран и связанные с ними физлица, а также швейцарский поставщик промышленного оборудования.

Также санкции коснулись россиянина Артура Петрова, который, по данным Минфина США, организовал сложную схему обхода санкций для закупки электронных технологий американского производства для российских конечных пользователей, и связанных с ним компаний.

Под санкции попали российские фирмы, работающие на военную машину страну-агрессора, которые производят, импортируют, распространяют и ремонтируют промышленное оборудование, станки, запчасти и так далее. США также ввели новые ограничения против российских компаний, работающих в технологическом секторе экономики страны-агрессора, в том числе Газпром нефти.

Госдепартамент США отдельно ввел санкции против около 100 физических и юридических лиц, в том числе представителей металлургического и горнодобывающего секторов, а также компаний, причастных к закупке товаров для производства дронов-камикадзе Ланцет. Под санкции в том числе попала компания ZALA Aero, которая разрабатывает, производит и продает минобороны России барражирующие боеприпасы и дроны-камикадзе, ее владелец Александр Захаров, его семья и связанные с ними предприятия, а также строящийся завод по сжижению природного газа Арктик СПГ 2.

Ермак отметил, что новые ограничения ввели в том числе против некоторых российских банков (Абсолют банк, банк Хоум Кредит, Почта банк), СПБ Биржи (российской площадки для торговли иностранными акциями), а также заместителей министров промышленности и торговли России Виктора Евтухова и Алексея Безпрозванных, замминистра энергетики России Анастасии Бондаренко.

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