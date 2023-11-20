Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP 20.11.2023, 1:03

Новак Джокович

Серб опередил Роджера Федерера по числу побед на Итоговом турнире.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Турине.

В финале Джокович обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 6:3, 6:3.

Серб выиграл у итальянца четвертую встречу из пяти, а единственное поражение от него потерпел на групповом этапе 14 ноября.

Джокович опередил швейцарца Роджера Федерера по числу побед на турнире, выиграв его в седьмой раз. Также серб побеждал в главном соревновании ATP-тура в 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2022 годах.

36-летний Джокович выиграл седьмой турнир ATP в сезоне и 98-й в карьере.

22-летний Синнер, выигравший в этом году четыре турнира и занимающий четвертую строчку в рейтинге, стал первым итальянцем в истории, который дошел до финала турнира.

В парном разряде титул чемпионов Итогового турнира защитили американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери.

Призовой фонд турнира в этом году составил рекордные $15 млн.

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