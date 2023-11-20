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Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP

  • 20.11.2023, 1:03
Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP
Новак Джокович

Серб опередил Роджера Федерера по числу побед на Итоговом турнире.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Турине.

В финале Джокович обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 6:3, 6:3.

Серб выиграл у итальянца четвертую встречу из пяти, а единственное поражение от него потерпел на групповом этапе 14 ноября.

Джокович опередил швейцарца Роджера Федерера по числу побед на турнире, выиграв его в седьмой раз. Также серб побеждал в главном соревновании ATP-тура в 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2022 годах.

36-летний Джокович выиграл седьмой турнир ATP в сезоне и 98-й в карьере.

22-летний Синнер, выигравший в этом году четыре турнира и занимающий четвертую строчку в рейтинге, стал первым итальянцем в истории, который дошел до финала турнира.

В парном разряде титул чемпионов Итогового турнира защитили американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери.

Призовой фонд турнира в этом году составил рекордные $15 млн.

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