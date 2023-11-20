«200-ых вывозят «Камазами», а раненые на полу в больнице» 20.11.2023, 3:49

Российский оккупант рассказал о потерях возле Авдеевки.

Российская армия несет значительные потери на Авдеевском направлении. При этом командующим РФ безразлично своих подчиненных.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

По словам россиянина, их военные госпитали переполнены большим количеством раненых. Их столько много, что часть лежит прямо на полу в коридорах, а некоторых распределили в гражданские больницы.

«Нас здесь вообще не понятно сколько держать будут. Ребят везут машинами каждый день. Я в гражданской больнице, потому что там все забито — без рук, без ног. 300 и 200 каждый день вывозят оттуда. Сюда везут Авдеевку в основном из разных сторон», – говорит он.

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