«Смерть» Путина: экс-полковник ФСБ выдвинул неожиданную версию о «регенте» 20.11.2023, 8:09

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В Кремле все может измениться.

Информация о якобы смерти диктатора Владимира Путина выгодна некоторым людям из его окружения, заявил бывший полковник ФСБ и нынешний оппозиционный российский политик Геннадий Гудков.

В случае смерти хозяина Кремля в РФ сразу все изменится, подчеркнул он в эфире «Ми – Україна».

Бывший полковник ФСБ считает, что концепция о мертвом Путине «неплохая — она разрушает имидж Путина, ослабляет его». Однако, с другой стороны, если подобная информация распространяется, то это выгодно «кому-то очень сильному и влиятельному, кто может спорить с Путиным».

При этом он не исключил того, что такая ситуация выгодна человеку, который рассматривается как «регент Путина». Оппозиционер РФ пояснил, кто это может быть: «Все смотрят на Патрушева».

С другой стороны не исключается заинтересованность главы «Роснефти» Игоря Сечина — он, по его мнению, является не менее влиятельным. Однако на данный момент по всем признакам властитель Кремля все же жив, отметил российский оппозиционер.

Если бы это было не так, то «это вызвало бы ужасную турбулентность в верхних эшелонах власти». Поскольку этой «турбулентности» нет - нет «грызни, ссор, подстав, расправ, арестов», добавил Гудков.

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