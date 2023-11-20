В Аргентине на выборах президента победил политик, выступающий за разрыв отношений с Китаем и РФ 2 20.11.2023, 8:13

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Хавьер Милей

В качестве национальной валюты Хавьер Милей предлагает ввести доллар США.

Хавьер Милей, выделяющийся крайне правыми взглядами, одержал победу во втором туре президентских выборов в Аргентине. Кандидат от правящей партии и министр экономики Серхио Масса признал свое поражение.

Об этом пишет агентство Telam.

Миллей лидирует с 55,75%% голосов, в то время как Масса набрал 44,22%. Уровень явки составил 76,39%.

Масса заявил: «Милей станет президентом, выбранным большинством аргентинцев на ближайшие четыре года».

Летом 2023 года Хавьер Милей смог победить в предварительных выборах, несмотря на свой аутсайдерский статус в опросах. В ходе предвыборной кампании он предлагал сделать доллар США национальной валютой вместо аргентинского песо и предлагал закрыть Центральный банк. Кроме того, политик выражал отказ от установления отношений с Россией, Бразилией и Китаем из-за разногласий в политике этих стран, придавая приоритет США и Израилю в качестве стратегических союзников.

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