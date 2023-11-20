Спецслужбы Польши: Лукашенко пытается отбелить свой имидж, полный лжи 4 20.11.2023, 8:31

5,028

Варшава фиксирует новые пропагандистские нарративы белорусского режима.

Лукашенко начал использовать новые тенденции в пропаганде. В РБ начали распространять «сигналы» о том, что Минск якобы открыт к диалогу с государствами-членами европейского союза, в частности с новым правительством Польши.

Об этом рассказал уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин на своей странице в социальной сети Х (ранее известной как Twitter) в воскресенье, 19 ноября. В Беларуси посылаются сигналы об «открытости» к диалогу с будущим польским правительством, при этом «забывая о зле», якобы совершенном страной.

В то же время режим Лукашенко последовательно характеризует нынешнюю политику Варшавы как агрессивную, провокационную и вредную для Польши и Европы.

Как отметил Жарин, подобные нарративы белорусского режима следует воспринимать как попытку использовать поствыборную ситуацию в Польше для смягчения позиции польского правительства по отношению к враждебным действиям Минска, а также для «отбеливания его имиджа, полного лжи».

По его словам, в РБ делают вид, что летом 2021 года не пытались навредить Польше гибридной операцией по дестабилизации польско-белорусской границы, которая продолжается до сих пор.

Он отметил, что эта операция, курируемая и контролируемая белорусскими службами, постоянно сопровождается повторениями обвинений в адрес Польши в якобы совершении «геноцида» против «беженцев», которые сумели или пытались пересечь границу.

Также Жарин добавил, что Россия и Беларусь продолжают операции против Польши, направленные на разрушение имиджа государства, подрыв взаимного доверия между поляками и украинцами, высмеивание польских структур безопасности. В частности в последнее время пропаганда Кремля проводит операцию по дискредитации обороноспособности Польши (с точки зрения России это всегда наступательные возможности), продвигая версию о том, что военный потенциал ВС Польши преувеличен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».