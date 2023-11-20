Мощный удар по кремлевскому людоеду Александр Невзоров

20.11.2023, 8:36

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Версия о «двойниках» Путина заново расцвела.

Нельзя сказать, что все уже однозначно доказано, но версия наличия «двойников» Путина подкрепилась и заново расцвела. Арбитраж этого деликатного вопроса доверили так называемому искусственному интеллекту.

Бедолага ИИ разнервничался, долго чесал все свои нейросети, но признал, что по ряду параметров есть существенные различия меж «Путиным на параде 9 мая», «Путиным в Мариуполе», «Путиным на Крымском мосту». Анализ голосовых, пластических, мимических, возрастных характеристик особи – дело трудоемкое, но не сложное. В этом вопросе возможно доверять даже ИИ (такой анализ был бы возможен и человеческой командой. Она должна состоять из 30 очень квалифицированных спецов (физиологов, анатомов, антропологов, фониологов и прочих). Для получения убедительных результатов ей бы понадобилось около года).

Забавно то, что для исследования были взяты «Путины» не просто шмыгающие на заднем плане, а «Путины» говорящие, «Путины» пригодные для прокрутки их крупных планов по каналам ТВ. Если верить анализу ИИ, речь идет не просто о похожих статистах, а о реальных двойниках, способных поддерживать беседу, умеющих ввести в заблуждение как собеседника, так и массы телезрителей.

Двойниковая тема, раскручиваясь и получая авторитетные подтверждения, будет мощным ударом по репутации кремлевского людоеда. Она привнесет в массы народные «недоумение», конфликты и ту оторопь, которой так не хватает.

Александр Невзоров, Telegram

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