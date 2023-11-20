Wildberries вводит приятное для белорусов изменение 20.11.2023, 8:40

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Нужный функционал скоро появятся в приложении.

Онлайн-ретейлер Wildberries в период распродаж станет быстрее возвращать деньги покупателям при возврате товара после оплаты. Об этом говорится в сообщении, которые получили клиенты, пишет Tochka.by.

В уведомлении, которое пришло в приложении Wildberries, говорится, что такая мера была принята «на время высокого сезона».

Поэтому с 19 ноября возвращать товар нужно будет в тот же пункт выдачи заказов (ПВЗ), где был получен. Это, как утверждает маркетплейс, позволит ускорить возврат денег.

Средства вернут в течение одного-двух дней.

Также в Wildberries рассказали, что делать, если покупатель не помнит адрес ПВЗ, в котором получил товар:

«Уточнить пункт выдачи для возврата товара можно в личном кабинете на сайте в разделе или в службе поддержки».

Нужный функционал скоро появятся в приложении Wildberries.

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