Дети руководителей Израиля, обнулившие Кремль Telegram-канал «СерпомПо»

20.11.2023, 8:43

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Два обстоятельства обращают на себя внимание в этой новости.

Об этом уже писали, но сегодня можно сказать об этом же с новой силой. «Голос Израиля» опубликовал список детей руководителей Израиля, которые служат в армии страны и участвуют в военной операции в Газе. В частности, по данным издания, сын президента Ицхака Герцога воюет непосредственно в самой Газе.

Два обстоятельства обращают на себя внимание в этой новости.

Осведомленность израильской прессы о семьях руководства. А у нас в стране, в какой прессе можно прочитать список детей руководителей страны, которые отправились в армию, на «спецоперацию», которую начали их папаши?

И здесь встает главный вопрос – такие вообще есть? Где, например, дочери Путина? В каких госпиталях в прифронтовой полосе или в тылу они трудятся? Посол в Британии Келин на прямой вопрос об участии его сына в боевых действиях отвечал, что у того семья, он взрослый человек и не военный.

Опубликуйте нам, рептильные медиа, список детей высших чиновников, участвующих в «спецоперации».

Подчеркнем при этом важное различие нашей страны и Израиля. На Израиль 7 октября напали террористы, а на нашу страну 24 февраля никто не нападал. Ее руководство начало военную операцию, перейдя границы, признанные нашими международными договорами.

Израильская демократия показывает, что там все равны. У нас же в стране военная операция еще раз высветила неравенство – для начальства одни правила, для «простых людей» - иные. Причем, как обычно, «рыба гниет с головы». С самой главной «головы».

И скажите после прочтения новости из Израиля, что лучше – демократия или строй, установленный за последнюю четверть века в нашей стране?

Мы выбираем демократию.

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