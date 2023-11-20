ВСУ бьют по российским тылам оружием, которое не использовали с начала лета 20.11.2023, 8:55

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Об этом рассказали Z-пропагандисты.

Z-пропагандисты начали признавать, что ВСУ опять начали применять ТРК «Точка-У» по российским тылам.

В частности, одна ракета прилетела по цели в районе Красногоровки Донецкой области. Еще две, по аэродрому Ровеньки в Белгородской области РФ.

Последнее подтвержденное применение ТРК датируется началом лета 2023 года, после чего он исчез с инфопространства из-за отсутствия ракет. При этом одним из вариантов пополнения украинских запасов указывают брошенные самими оккупантами во время отступления склады БК под Балаклеей.

Также есть варианты импорта из одной из стран, ранее применявших эти комплексы.

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