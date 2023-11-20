Белорусские журналисты протестировали дорогую питьевую воду
- 20.11.2023, 9:14
Есть ли смысл переплачивать?
Заботливый Дед Мороз должен положить под елочку не только подарок, но и бутылку минералки — чтобы вы получше чувствовали себя в период праздничного переедания. Вопрос: какую ему выбрать? Журналисты onliner.by закупились максимально дорогой питьевой водой и протестировали ее двумя способами, пытаясь понять, стоит ли тратить на нее столько денег.
Самая дорогая минералка в магазине, как правило, в стеклянной бутылке. Журналисты взяли пять вариантов воды в стекле, стоимость литра составила от 6 до 22 рублей. Для сравнения: литр бюджетного аналога в ПЭТ будет стоить около 1 рубля (из расчета, что полуторалитровая бутылка продается по 1,2—1,7 рубля).
Стартуем.
«Набеглави» (3,08 рубля за бутылку; 6,18 за 1 литр)
Лечебно-столовая вода из Грузии, добывается в селе Набеглави из трех скважин. В 2017 году журналисты ездили на грузинский завод и узнали, что на то время «Набеглави» стала новым местным лидером рынка, потеснив знаменитую «Боржоми».
На этикетке говорится, что вода не просто минеральная, а гидрокарбонатно-натриевая. Показана к лечебному применению при хронических заболеваниях желудка и кишечника, печени и желчевыводящих путей, нарушении обмена веществ (сахарном диабете, нарушениях солевого и липидного обмена). Но ее нельзя пить в фазы обострения этих болезней. Благодаря магнию в составе может разово помочь при стрессовых ситуациях — так сказала нам врач. Еще на этикетке указаны заболевания, при которых пить ее противопоказано (например, туберкулез).
Судя по указанному составу (ищите его ниже в общей таблице), концентрация минералов различается от бутылки к бутылке: количество натрия колеблется в пределах от 667 до 1001 мг на литр, магния — от 52 до 79 мг, кальция — от 46 до 70 мг.
«Боровая» (2,45 рубля за бутылку; 7,42 за 1 литр)
Добывается из артезианской скважины в районе Березинского заповедника.
Журналисты допустили ошибку и купили обычную газированную воду вместо минеральной, хотя так не планировалось: посмотрели на информацию на ценнике, но не на этикетку. Не допускайте такой же ошибки и будьте внимательны.
Ее было решено оставить для эксперимента, чтобы проверить, не примут ли дегустаторы простую несладкую газировку за минералку.
Как белорусский продукт попал в подборку дорогих минералок? Ведь он, по логике, должен быть бюджетным: добывается здесь же, а не в Альпах, не тратятся деньги на транспортировку из заграницы. И все же цена «Боровой» за 1 литр составила 7,42 рубля. Дело явно в стеклянной упаковке, ведь такая же вода, только в полулитровой пластиковой бутылке, продается по 1 рублю, то есть литр обойдется в 2 рубля (цены могут отличаться от магазина к магазину, в опыте же опираются на ценники супермаркета, в котором делали закупку).
На сайте «Боровой» указано, что ее особенность заключается в практически полном отсутствии в ней железа, а содержание солей и других химических веществ там настолько низкое, что нет необходимости подвергать ее глубокой очистке.
«Боржоми» (3,68 рубля за бутылку; 11,15 за 1 литр)
Это лечебно-столовая минералка из Грузии, о которой вы наверняка давно знаете. Зато вряд ли вы читали информацию на этикетке, а там сказано: «Для питьевого использования не систематически, по рекомендации врача…»
Добывается в Боржомском ущелье.
Состав одной бутылки «Боржоми» может отличаться от внешне точно такой же, поскольку концентрация минеральных веществ непостоянная. Например, кальция будет в пределах от 20 до 150 мг на литр. Пить эту воду рекомендовано при проблемах пищевода, хроническом гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и так далее, но не в фазы обострения.
Evian (5,92 рубля за бутылку; 17,94 за 1 литр)
Журналисты в редакции начали спорить: кто-то говорил, что Evian — это обычная вода. И все же на этикетке указано: минеральная природная столовая. Продается негазированной.
Добывается из источников во французских Альпах. В течение 15 лет минералка проходит естественную фильтрацию, прежде чем попасть в бутылку.
Считается, что она появилась благодаря тому, что французский граф Жан Шарль де Лэзе остановился у Габриэля Каша. Де Лэзе, страдавший от заболеваний печени и почек, заметил, что его здоровье улучшилось из-за того, что он пил из местного источника. Габриэль Каша, обративший на это внимание, решил сделать бизнес на продаже этой воды.
Если вы спросите у Google, почему Evian такая дорогая, получите ответ: она отличается самым маленьким содержанием солей на рынке минеральной воды, идеальна при слабых почках.
Однако журналист The Washington Post назвал другую причину: талантливый пиарщик старался делать так, чтобы бутылка Evian попадала в руки мировых знаменитостей. Постепенно закрепилось, что это выбор звезд.
На сайте компании журналисты не нашли информации о полезных свойствах Evian для здоровья человека. Разве что несколько раз упоминается важность питья воды в достаточном количестве. В отличие от лечебно-столовой, она подходит для ежедневного употребления. Производитель отмечает, что у Evian мягкий вкус.
S. Pellegrino (5,58 за бутылку; 22,32 за 1 литр)
Журналисты не нашли в магазине воду дороже, чем эта бутылка S. Pellegrino, если смотреть цену за 1 литр. Вашему вниманию итальянская столовая (без приставки «лечебно-») минералка, известная практически во всем мире. На сайте компании указано, что в итальянских Альпах есть лишь один источник воды, и именно его используют для S. Pellegrino. В рекламной информации с официального сайта подчеркивается, что это продукт высочайшего качества, поставляется в лучшие мировые рестораны, кафе и отели. Имеет (снова-таки, если верить информации с сайта) легкую горьковатость, которая делает S. Pellegrino безошибочно узнаваемой.
На сайте производитель говорит не о болезнях, при которых способен помочь его продукт (все же это не лечебный и даже не лечебно-столовый вариант), а указывает, что правильный выбор минералки для обеда может усилить общее удовольствие от еды. Есть даже рекомендация, при каких обстоятельствах S. Pellegrino покажется наиболее вкусной: ее температура должна составлять 8—10°C, подаваться вода должна в стакане с узким краем — это позволит ей по-особенному воздействовать на вкусовые рецепторы, даст большее ощущение свежести.
Основной состав
В таблице ниже — состав, который изготовители воды указали на этикетке.
Общая минерализация (указано количество в миллиграммах на литр) Na+ (натрий) Mg2+ (магний) Ca2+ (кальций) HCO3− (гидрокарбонаты) SO42− (сульфаты) Cl− (хлориды) K+ (калий) F (фториды) SiO2 (кремнезем) NO3− (нитраты) Sr2+ (стронций)
«Набеглави» 3100—4700 667—1001 5279 46—70 2174—3263 88—132 41—63 — — — — —
«Боровая» (не минеральная) 50—440 4—25 5—20 20—60 50—250 4—25 15—40 0—5 0—1 — — —
«Боржоми» 5000—7500 1000—2000 20—150 20—150 3500—5000 0—50 250—500 — — — — —
Evian 300—750 6,5 26 80 360 14 10 1 — 15 3,8 —
S. Pellegrino 955,7 30 49,5 166 244 401 49,6 2,1 0,5 7,3 2,8 2,9
Все варианты воды в тесте — природные.
Первый этап эксперимента: дегустация
Журналисты попросили троих человек поучаствовать в слепом тесте и рассказать, как им дорогая вода. Проверка началась со слов дегустатора, из-за которых весь эксперимент как будто терял смысл: «Зачем выбирать минералку по ее вкусу, если самое главное в ней — это лечебные свойства, а не вкус?» Хотя некоторые производители поспорили бы с таким утверждением, ведь кто-то из них делает акцент именно на уникальности вкуса своей воды.
Дегустаторы не являются какими-то сертифицированными профессионалами, поэтому высказали субъективное мнение. Кстати, никто не понял, что «Боровая» не является минеральной, зато про Evian сказали, что это обычная вода.
Отзывы о «Набеглави»:
«Это „Боржоми“, я узнал ее по характерному йоду во вкусе».
«Обычная несладкая газировка. Нежная. Может, даже без сильной минерализации».
«Узнаю „Набеглави“, я пил ее раньше».
Evian:
«Это обычная питьевая вода».
«Запаха нет, какого-то привкуса нет, газиков нет. Это простая вода».
«Она вообще обычная».
«Боржоми»:
«М-м-м… Это точно „Набеглави“».
«Мне нравится, очень вкусная».
«Вкус детства. Думаю, это „Минская“».
«Боровая»:
«Как будто обычная газировка. Хотя едва-едва ощущаю вкус йода».
«Это „Боровая“, я в ней чувствую горчинку».
«Что-то в ней явно есть, но не чувствую, что это».
S. Pellegrino:
«Очень похожа на предыдущую (предыдущей была «Боровая». — Прим. Onlíner)».
«Не такие резкие газики, не жжет».
«Как будто в ней больше минеральных веществ, чем в других».
Второй этап эксперимента: ставим в дорогую воду цветы
Это ведь логично — тестировать воду на цветах. Они лишены человеческой субъективности, живут недолго, а значит, сможем быстро увидеть влияние разной воды на их жизнеспособность.
Более того, это лайфхак от флористов: поставить цветы в газированную минералку, чтобы продлить срок их жизни.
Букет из пяти плюс-минус одинаковых веток кустовой розы журналисты закупили в одном магазине. По идее, все они из одной партии.
Подрезаем каждый стебель на 10 сантиметров: продавец сказала, что стебель подобного цветка должен примерно наполовину находиться в воде.
Увы, одна ветка оказалась надломанной. Такова жизнь — мы оставили ее участвовать в эксперименте.
Так цветы выглядят в первые минуты после старта эксперимента:
А вот как выглядели розы через день, два, три…
И это спустя три дня. Роза слева — из «Набеглави», в центре — из Evian, справа — из «Боржоми»
Спустя один день
Спустя два дня
Спустя три дня
И это спустя три дня. Роза слева — из «Набеглави», в центре — из Evian, справа — из «Боржоми»
Спустя один день
На третий день «сдались» цветы, которые стояли в «Набеглави» и «Боржоми».
Спустя четыре дня две ветки внешне еще были похожими на свежие — те, которые стояли в обычной газированной «Боровой» и минеральной негазированной Evian.
На пятый день выделился очевидный долгожитель: дольше всего держала товарный вид та роза, которую поставили в обычную питьевую, а не минеральную воду.
Напрашиваются два вывода. Первый — от качества воды действительно может зависеть срок жизни срезанного цветка. Второй — все же цветам нравится вода с наименьшим количеством в ней минеральных веществ.
Врач: минералка может как помочь, так и навредить вашему здоровью
Врач-нутрициолог Юлия Демьянович говорит, что минералка, скорее всего, поможет вам после праздников разогнать метаболизм, но без назначения доктора точно не стоит пить лечебно-столовую и лечебную воду каждый день.
— Напомню, что, в отличие от обычной воды, минералка содержит в себе концентрацию минералов, которые оказывают определенное воздействие на организм. Столовую можно пить каждый день, а лечебно-столовую и лечебную самому себе лучше не назначать, если вы не доктор.
Дело в том, что в минералке от одного производителя будет много магния, от другого — много кальция, сероводорода. Для здоровья человеку нужен баланс, а если у вас будет, скажем, избыток магния, это может привести к почечной недостаточности.
Перебор одного минерала в организме приведет к недобору другого.
Более того, если у вас есть какие-то хронические заболевания, то прием лечебно-столовой и лечебной воды может их усугубить. Например, любая патология ЖКТ связана со стрессом этой системы, и минералка способна спровоцировать еще больший стресс. Если у человека есть сахарный диабет, то минералка с большим содержанием солей только ухудшит ситуацию, потому что она задерживает жидкость в организме.
Также врач высказала свое мнение об очень дорогой воде — стоит ли она того, чтобы платить так много.
— Это вопрос личных предпочтений. Есть люди, которые глубоко интересуются свойствами воды, и для них важно, откуда ее добыли. Я пробовала воду из альпийских источников, и она отличается от той, которая продается в наших магазинах... Да, на цену влияет бренд. Но, кроме пропиаренного бренда, еще есть и хорошее качество.
— В какой-то воде из нашего теста в составе есть нитраты и стронций. Это вообще безопасно?
— Эти микроэлементы опасны в избытке, но без них организму тоже плохо. Возможно, в вашем организме и так избыток тех же нитратов (либо магния, кальция и любого другого микроэлемента) — поэтому я и рекомендую не пить минералку на постоянной основе, если вы не получили соответствующую рекомендацию врача.