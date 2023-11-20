Белорусские журналисты протестировали дорогую питьевую воду 20.11.2023, 9:14

Есть ли смысл переплачивать?

Заботливый Дед Мороз должен положить под елочку не только подарок, но и бутылку минералки — чтобы вы получше чувствовали себя в период праздничного переедания. Вопрос: какую ему выбрать? Журналисты onliner.by закупились максимально дорогой питьевой водой и протестировали ее двумя способами, пытаясь понять, стоит ли тратить на нее столько денег.

Самая дорогая минералка в магазине, как правило, в стеклянной бутылке. Журналисты взяли пять вариантов воды в стекле, стоимость литра составила от 6 до 22 рублей. Для сравнения: литр бюджетного аналога в ПЭТ будет стоить около 1 рубля (из расчета, что полуторалитровая бутылка продается по 1,2—1,7 рубля).

Стартуем.

«Набеглави» (3,08 рубля за бутылку; 6,18 за 1 литр)

Лечебно-столовая вода из Грузии, добывается в селе Набеглави из трех скважин. В 2017 году журналисты ездили на грузинский завод и узнали, что на то время «Набеглави» стала новым местным лидером рынка, потеснив знаменитую «Боржоми».

На этикетке говорится, что вода не просто минеральная, а гидрокарбонатно-натриевая. Показана к лечебному применению при хронических заболеваниях желудка и кишечника, печени и желчевыводящих путей, нарушении обмена веществ (сахарном диабете, нарушениях солевого и липидного обмена). Но ее нельзя пить в фазы обострения этих болезней. Благодаря магнию в составе может разово помочь при стрессовых ситуациях — так сказала нам врач. Еще на этикетке указаны заболевания, при которых пить ее противопоказано (например, туберкулез).

Судя по указанному составу (ищите его ниже в общей таблице), концентрация минералов различается от бутылки к бутылке: количество натрия колеблется в пределах от 667 до 1001 мг на литр, магния — от 52 до 79 мг, кальция — от 46 до 70 мг.

«Боровая» (2,45 рубля за бутылку; 7,42 за 1 литр)

Добывается из артезианской скважины в районе Березинского заповедника.

Журналисты допустили ошибку и купили обычную газированную воду вместо минеральной, хотя так не планировалось: посмотрели на информацию на ценнике, но не на этикетку. Не допускайте такой же ошибки и будьте внимательны.

Ее было решено оставить для эксперимента, чтобы проверить, не примут ли дегустаторы простую несладкую газировку за минералку.

Как белорусский продукт попал в подборку дорогих минералок? Ведь он, по логике, должен быть бюджетным: добывается здесь же, а не в Альпах, не тратятся деньги на транспортировку из заграницы. И все же цена «Боровой» за 1 литр составила 7,42 рубля. Дело явно в стеклянной упаковке, ведь такая же вода, только в полулитровой пластиковой бутылке, продается по 1 рублю, то есть литр обойдется в 2 рубля (цены могут отличаться от магазина к магазину, в опыте же опираются на ценники супермаркета, в котором делали закупку).

На сайте «Боровой» указано, что ее особенность заключается в практически полном отсутствии в ней железа, а содержание солей и других химических веществ там настолько низкое, что нет необходимости подвергать ее глубокой очистке.

«Боржоми» (3,68 рубля за бутылку; 11,15 за 1 литр)

Это лечебно-столовая минералка из Грузии, о которой вы наверняка давно знаете. Зато вряд ли вы читали информацию на этикетке, а там сказано: «Для питьевого использования не систематически, по рекомендации врача…»

Добывается в Боржомском ущелье.

Состав одной бутылки «Боржоми» может отличаться от внешне точно такой же, поскольку концентрация минеральных веществ непостоянная. Например, кальция будет в пределах от 20 до 150 мг на литр. Пить эту воду рекомендовано при проблемах пищевода, хроническом гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и так далее, но не в фазы обострения.

Evian (5,92 рубля за бутылку; 17,94 за 1 литр)

Журналисты в редакции начали спорить: кто-то говорил, что Evian — это обычная вода. И все же на этикетке указано: минеральная природная столовая. Продается негазированной.

Добывается из источников во французских Альпах. В течение 15 лет минералка проходит естественную фильтрацию, прежде чем попасть в бутылку.

Считается, что она появилась благодаря тому, что французский граф Жан Шарль де Лэзе остановился у Габриэля Каша. Де Лэзе, страдавший от заболеваний печени и почек, заметил, что его здоровье улучшилось из-за того, что он пил из местного источника. Габриэль Каша, обративший на это внимание, решил сделать бизнес на продаже этой воды.

Если вы спросите у Google, почему Evian такая дорогая, получите ответ: она отличается самым маленьким содержанием солей на рынке минеральной воды, идеальна при слабых почках.

Однако журналист The Washington Post назвал другую причину: талантливый пиарщик старался делать так, чтобы бутылка Evian попадала в руки мировых знаменитостей. Постепенно закрепилось, что это выбор звезд.

На сайте компании журналисты не нашли информации о полезных свойствах Evian для здоровья человека. Разве что несколько раз упоминается важность питья воды в достаточном количестве. В отличие от лечебно-столовой, она подходит для ежедневного употребления. Производитель отмечает, что у Evian мягкий вкус.

S. Pellegrino (5,58 за бутылку; 22,32 за 1 литр)

Журналисты не нашли в магазине воду дороже, чем эта бутылка S. Pellegrino, если смотреть цену за 1 литр. Вашему вниманию итальянская столовая (без приставки «лечебно-») минералка, известная практически во всем мире. На сайте компании указано, что в итальянских Альпах есть лишь один источник воды, и именно его используют для S. Pellegrino. В рекламной информации с официального сайта подчеркивается, что это продукт высочайшего качества, поставляется в лучшие мировые рестораны, кафе и отели. Имеет (снова-таки, если верить информации с сайта) легкую горьковатость, которая делает S. Pellegrino безошибочно узнаваемой.

На сайте производитель говорит не о болезнях, при которых способен помочь его продукт (все же это не лечебный и даже не лечебно-столовый вариант), а указывает, что правильный выбор минералки для обеда может усилить общее удовольствие от еды. Есть даже рекомендация, при каких обстоятельствах S. Pellegrino покажется наиболее вкусной: ее температура должна составлять 8—10°C, подаваться вода должна в стакане с узким краем — это позволит ей по-особенному воздействовать на вкусовые рецепторы, даст большее ощущение свежести.

Основной состав

В таблице ниже — состав, который изготовители воды указали на этикетке.

Общая минерализация (указано количество в миллиграммах на литр) Na+ (натрий) Mg2+ (магний) Ca2+ (кальций) HCO3− (гидрокарбонаты) SO42− (сульфаты) Cl− (хлориды) K+ (калий) F (фториды) SiO2 (кремнезем) NO3− (нитраты) Sr2+ (стронций)

«Набеглави» 3100—4700 667—1001 5279 46—70 2174—3263 88—132 41—63 — — — — —

«Боровая» (не минеральная) 50—440 4—25 5—20 20—60 50—250 4—25 15—40 0—5 0—1 — — —

«Боржоми» 5000—7500 1000—2000 20—150 20—150 3500—5000 0—50 250—500 — — — — —

Evian 300—750 6,5 26 80 360 14 10 1 — 15 3,8 —

S. Pellegrino 955,7 30 49,5 166 244 401 49,6 2,1 0,5 7,3 2,8 2,9

Все варианты воды в тесте — природные.

Первый этап эксперимента: дегустация

Журналисты попросили троих человек поучаствовать в слепом тесте и рассказать, как им дорогая вода. Проверка началась со слов дегустатора, из-за которых весь эксперимент как будто терял смысл: «Зачем выбирать минералку по ее вкусу, если самое главное в ней — это лечебные свойства, а не вкус?» Хотя некоторые производители поспорили бы с таким утверждением, ведь кто-то из них делает акцент именно на уникальности вкуса своей воды.

Дегустаторы не являются какими-то сертифицированными профессионалами, поэтому высказали субъективное мнение. Кстати, никто не понял, что «Боровая» не является минеральной, зато про Evian сказали, что это обычная вода.

Отзывы о «Набеглави»:

«Это „Боржоми“, я узнал ее по характерному йоду во вкусе».

«Обычная несладкая газировка. Нежная. Может, даже без сильной минерализации».

«Узнаю „Набеглави“, я пил ее раньше».

Evian:

«Это обычная питьевая вода».

«Запаха нет, какого-то привкуса нет, газиков нет. Это простая вода».

«Она вообще обычная».

«Боржоми»:

«М-м-м… Это точно „Набеглави“».

«Мне нравится, очень вкусная».

«Вкус детства. Думаю, это „Минская“».

«Боровая»:

«Как будто обычная газировка. Хотя едва-едва ощущаю вкус йода».

«Это „Боровая“, я в ней чувствую горчинку».

«Что-то в ней явно есть, но не чувствую, что это».

S. Pellegrino:

«Очень похожа на предыдущую (предыдущей была «Боровая». — Прим. Onlíner)».

«Не такие резкие газики, не жжет».

«Как будто в ней больше минеральных веществ, чем в других».

Второй этап эксперимента: ставим в дорогую воду цветы

Это ведь логично — тестировать воду на цветах. Они лишены человеческой субъективности, живут недолго, а значит, сможем быстро увидеть влияние разной воды на их жизнеспособность.

Более того, это лайфхак от флористов: поставить цветы в газированную минералку, чтобы продлить срок их жизни.

Букет из пяти плюс-минус одинаковых веток кустовой розы журналисты закупили в одном магазине. По идее, все они из одной партии.

Подрезаем каждый стебель на 10 сантиметров: продавец сказала, что стебель подобного цветка должен примерно наполовину находиться в воде.

Увы, одна ветка оказалась надломанной. Такова жизнь — мы оставили ее участвовать в эксперименте.

Так цветы выглядят в первые минуты после старта эксперимента:

А вот как выглядели розы через день, два, три…

И это спустя три дня. Роза слева — из «Набеглави», в центре — из Evian, справа — из «Боржоми»

Спустя один день

Спустя два дня

Спустя три дня

И это спустя три дня. Роза слева — из «Набеглави», в центре — из Evian, справа — из «Боржоми»

Спустя один день

На третий день «сдались» цветы, которые стояли в «Набеглави» и «Боржоми».

Спустя четыре дня две ветки внешне еще были похожими на свежие — те, которые стояли в обычной газированной «Боровой» и минеральной негазированной Evian.

На пятый день выделился очевидный долгожитель: дольше всего держала товарный вид та роза, которую поставили в обычную питьевую, а не минеральную воду.

Напрашиваются два вывода. Первый — от качества воды действительно может зависеть срок жизни срезанного цветка. Второй — все же цветам нравится вода с наименьшим количеством в ней минеральных веществ.

Врач: минералка может как помочь, так и навредить вашему здоровью

Врач-нутрициолог Юлия Демьянович говорит, что минералка, скорее всего, поможет вам после праздников разогнать метаболизм, но без назначения доктора точно не стоит пить лечебно-столовую и лечебную воду каждый день.

— Напомню, что, в отличие от обычной воды, минералка содержит в себе концентрацию минералов, которые оказывают определенное воздействие на организм. Столовую можно пить каждый день, а лечебно-столовую и лечебную самому себе лучше не назначать, если вы не доктор.

Дело в том, что в минералке от одного производителя будет много магния, от другого — много кальция, сероводорода. Для здоровья человеку нужен баланс, а если у вас будет, скажем, избыток магния, это может привести к почечной недостаточности.

Перебор одного минерала в организме приведет к недобору другого.

Более того, если у вас есть какие-то хронические заболевания, то прием лечебно-столовой и лечебной воды может их усугубить. Например, любая патология ЖКТ связана со стрессом этой системы, и минералка способна спровоцировать еще больший стресс. Если у человека есть сахарный диабет, то минералка с большим содержанием солей только ухудшит ситуацию, потому что она задерживает жидкость в организме.

Также врач высказала свое мнение об очень дорогой воде — стоит ли она того, чтобы платить так много.

— Это вопрос личных предпочтений. Есть люди, которые глубоко интересуются свойствами воды, и для них важно, откуда ее добыли. Я пробовала воду из альпийских источников, и она отличается от той, которая продается в наших магазинах... Да, на цену влияет бренд. Но, кроме пропиаренного бренда, еще есть и хорошее качество.

— В какой-то воде из нашего теста в составе есть нитраты и стронций. Это вообще безопасно?

— Эти микроэлементы опасны в избытке, но без них организму тоже плохо. Возможно, в вашем организме и так избыток тех же нитратов (либо магния, кальция и любого другого микроэлемента) — поэтому я и рекомендую не пить минералку на постоянной основе, если вы не получили соответствующую рекомендацию врача.

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