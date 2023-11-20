Российская ФСБ начала закупать китайские премиум-автомобили 4 20.11.2023, 9:25

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На авто из РФ спецслужбы ездить не хотят.

После ухода популярных европейских и японских автобрендов из России сотрудники Федеральной службы безопасности решили «пересесть» на китайские машины премиум класса, пишет Motor.

По данным издания, в автопарке ФСБ был замечен кроссовер Exeed VX с ливреей в цветах российского флага и светодиодной балкой с синим, белым и красным спецсигналами. Стоимость автомобиля начинается от 5,3 млн рублей. Салон Exeed VX рассчитан на семь человек. Внутри внедорожника три зоны климат-контроля, панорамная крыша, проекционный экран, аудиосистема с восемью динамиками, кресла с подогревом и вентиляцией, шесть подушек безопасности и прочие опции премиальных авто.

До этого в «гараже» ФСБ появились машины другой китайской марки класса люкс. Речь шла об электрокаре Hongqi E-HS9, стоимость которого начинается от 9,5 млн рублей. Из открытых источников удалось выяснить, что автомобиль, который называют китайским Rolls-Royce, зарегистрирован на Управление ФСБ по Москве и Московской области. Салон Hongqi E-HS9 может вмещать от четырех до семи посадочных мест. Электрокар имеет семь режимов езды, адаптивный круиз-контроль с автопилотом для трассы, панорамную крышу, аудиосистему с 16 динамиками, сидения с подогревом, вентиляцией и массажем.

В июле седаны Hongqi были замечены в кортежах в Федеральной службы охраны, однако это были бензиновые автомобили стоимостью от 7,5 млн рублей. Также ФСО использует для перевозки зарубежных гостей и российских чиновников китайские Exeed VX, Tank 500 и российские Aurus Senat.

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